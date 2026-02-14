이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '그리구라'

방송인 겸 사업가 조영구가 김구라의 만류에도 불구하고, '56억' 투자 실패 이후 다시 한번 '전 재산을 걸고 새로운 사업에 올인하겠다고 밝혀 관심을 모으고 있다.14일 유튜브 채널 '그리구라'에는 조영구가 전화 통화로 근황을 전하는 영상이 공개됐다.김구라는 조영구가 과거 주식 전문가들의 조언을 듣지 않았던 점을 언급하며 안타까움을 드러냈다.이에 조영구는 "사실 못 미더워 의심을 좀 했다. 기존에 물린 주식을 정리해 옮겨 탔으면 몇 억은 벌었을 텐데, 깨어나지 않을 주식을 계속 들고 있었다"며 투자 실패에 대해 뼈아픈 후회를 했다.하지만 그의 관심은 이미 주식을 넘어 새로운 사업으로 향해 있었다. 조영구는 "스크린 파크골프 기계를 만들었는데, 여기에 투자해 성공하는 모습을 보여주겠다"며 포부를 전했다.이어 "지금까지 모은 돈을 다 투자할 것이다. 적금부터 모든 걸 해지해서 이번에 '인생' 올인' 한다"고 말해 모두를 충격에 빠트렸다.이에 김구라는 "아유 하지마. 이 형 정말 어떡하려고 그래"며 걱정을 쏟아내며 진심으로 만류했다.과거 조영구는 거액의 투자 실패로 안면 마비와 대상포진 등 건강 악화까지 겪었음을 고백한 바 있다.앞서 조영구는 지난해 10월 한 유튜브 채널에 출연해 지난해 8월 모친상을 당했고, 지인들에게 빌려준 35억뿐만 아니라 주식으로 20억 넘게 잃은 사실을 밝힌 바 있다.56억을 잃었다며 조영구는 "이건 날린 게 아니다. 빌려준 건 언젠가 받을 수 있다"며 "이분들이 지금 힘든 시간이니까 이겨낼 거다. 빌려준 돈 얘기를 왜 했냐면 너무 돈 빌려달라고 하는 사람이 많다. 미치겠다"고 호소했다. 또 주식을 하면서 발생한 손실은 25억이라며 통장에 남아있는 돈은 4억 5천이라고 말했다.한편 조영구는 1994년 SBS 공채 1기로 데뷔한 방송인이다. SBS 연예정보 프로그램 '한밤의 TV연예'에서 오랜 기간 대표 리포터로 활약하며 큰 사랑을 받았고, 가수에 도전하면서 다양한 매력을 보여줬다. 2008년 11세 연하의 홈쇼핑 쇼호스트 출신 신재은과 결혼해 가정을 꾸렸고, 방송인 외에도 이사 업체를 설립하며 CEO로 변신했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr