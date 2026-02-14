전수민, 김경진 부부./사진=텐아시아DB

김경진 소속사 공식입장 전문

안녕하세요. 김경진 소속사 A2Z엔터테인먼트입니다.개그맨 김경진의 아내 모델 전수민이 쌍둥이를 출산했다.14일 김경진 소속사 A2Z엔터테인먼트는 "김경진의 아내 전수민은 14일 오전 4시 30분 경 서울 강서구에 위치한 한 종합병원에서 복이와 북이(태명)을 출산했다"고 알렸다.이어 "복이와 북이는 남녀 일란성 쌍둥이로 김경진, 전수민 부부는 아들과 딸을 동시에 얻게 됐다. 두 아이는 각각 2.9kg(여아) 3.1kg(남아)로 건강하게 태어났다. 산모 역시 안정을 취하며 회복 중"이라고 밝혔다.소속사 측은 "김경진, 전수민 부부는 2020년 6월 27일 결혼 후 2세를 가지기 위해 꾸준히 노력해 왔으나, 김경진의 건강 문제로 난임을 겪어왔다. 부부는 긴 시간 노력 끝에 지난 해 마침내 시험관 시술에 성공하면서 결혼 6년 만에 소중한 2세를 얻게 됐다"고 전했다.그러면서 "김경진, 전수민 부부의 쌍둥이 출산에 축하와 응원을 부탁드리며 앞으로 두 사람의 가정에 축복과 행운만 가득하기를 바란다"고 덧붙였다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr