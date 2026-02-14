사진 = 이다해 인스타그램

배우 이다해가 근황을 전하며 미모를 뽐냈다.최근 이다히는 자신의 인스타그램에 "여̆̎⌝ᥣ저⌝ᥣ 왔다̆̎갔다̆̎ 밀રત્ર있는 ખ ર황들"이라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 이다해는 브라운 톤의 헤링본 재킷을 입고 턱을 괴어 카메라를 바라보며 차분한 분위기를 연출했고, 은은한 메이크업과 또렷한 눈매가 시선을 끌었다.이어 이다해는 남편 세븐과 식탁에 나란히 앉아 셀카를 남겼다. 이다해는 잔을 들고 환하게 웃었고 세븐은 밝은 톤의 상의를 입은 채 장갑을 낀 손으로 음식을 들고 입을 벌린 표정을 지어 유쾌한 분위기를 더했다.또 다른 컷에서는 이다해가 잔을 든 채 옆모습으로 미소를 짓고 세븐은 이다해를 바라보는 듯한 시선으로 자연스러운 투샷을 완성했다. 마지막 사진에서 이다해는 통창 앞에 앉아 분홍색 상의와 회색 톤 하의를 매치한 채 바깥 풍경을 배경으로 여유로운 포즈를 취했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "청순하셔요" "여신 다해누나" 등의 댓글을 달았다.한편 이다해는 1984년생으로 동갑내기 가수 세븐과 7년 열애 끝에 결혼했다. 특히 서울에 건물 3채를 갖고 있어 총 자산 가치 약 325억원으로 추정 된다고 알려져 화제를 모으기도 했다. 현재 이다해는 채널A 예능 프로그램 '요즘 남자 라이프-신랑수업'에서 MC로 출연 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr