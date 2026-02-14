'하트시그널3'에 출연했던 인플루언서 이가흔이 근황을 전했다.
최근 이가흔은 자신의 인스타그렘에 광고 계정을 태그하며 옷 착장에 대해 설명했다.
공개된 사진 속 이가흔은 회색 니트 톱에 스트라이프 셔츠 칼라를 레이어드하고 목걸이 포인트를 손가락으로 짚어 보이며 측면 프로필을 담았다. 또 다른 컷에서는 채광이 들어오는 실내 공간에서 블랙 톤 니트와 데님 팬츠를 매치한 뒤 머리를 묶는 포즈로 슬림한 실루엣을 강조했다. 이어 나무 창살문이 있는 공간 앞에서는 회색 톱과 플리츠 스커트, 스웨이드 롱부츠를 착용하고 브라운 핸드백을 든 채 앉아 포근한 아우터를 손에 걸친 모습이 담겼다. 벽돌 벽 앞 컷에서는 퍼 소재 아우터를 두르고 카메라를 올려다보며 브이 포즈를 취해 밝은 분위기를 더했다. 이를 본 팬들은 "솔직 미녀", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "색감 좋아요", "귀여우시다" 등의 댓글을 달았다. 한편 1996년생인 이가흔은 건국대학교 수의학과를 졸업했고 2018년 SBS Plus '슈퍼모델 2018 서바이벌'을 비롯해 채널A '하트시그널 시즌3', '프렌즈' 등 방송에 출연하며 '미녀 수의사'로 화제를 얻기도 했다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
