사진 = KBS2TV '신상출시 편스토랑' 캡처

'신상출시 편스토랑' 오상진이 아내 김소영과 뱃속 둘째를 위해 한밤중 레스토랑을 오픈했다.13일 방송된 설 특집 KBS 2TV '신상출시 편스토랑'에서는 지난주 첫 등장부터 폭발적인 화제를 모은 '오집사' 오상진의 가족 사랑 넘치는 요리 일상이 공개됐다. 종일 아내와 딸을 위해 요리와 라이딩을 무한 반복한 것도 모자라 밤 10시 늦게 퇴근한 아내 맞춤 한밤중 레스토랑까지 연 오상진. 지켜보는 시청자들도 "1가정 1오집사 보급 시급"을 외치게 되는 시간이었다.이날 새벽 6시부터 요리한 오상진은 오후에도 집 청소, 7살 딸의 하원 등 쉴 틈 없이 움직였다. 또 최근 편식하는 딸을 위해 아빠의 전완근을 갈아 넣은 '팔뚝카레'를 만들었다. 오상진의 '팔뚝카레'는 양파를 짓이기듯 볶아 카레의 단맛을 극대화하면서도 채소가 들어간 것이 티가 나지 않도록 만든 메뉴. 요리 도중 양파가 들어간 것을 딸 수아에게 들켰지만 아빠의 정성을 알아준 것인지 수아는 '팔뚝카레'를 열심히 먹어줬다. 덕분에 딸바보 아빠 오상진은 헤벌쭉 빙구 미소를 짓기도.저녁 8시에도 오상진은 계속 요리했다. 임신한 몸으로 열심히 일하고 늦게 퇴근하는 CEO 아내 김소영을 위해. 이날 아침 무엇이 먹고 싶은지 묻는 오상진에게 김소영은 빨갛고 매콤한 고기 요리면서 한식이 아닌 메뉴라고 답했다. 최근까지 입덧으로 고생한 김소영의 입맛에 딱 맞추기 위해 오상진이 선택한 메뉴는 토마토 등갈비스튜, 냉이된장 봉골레파스타, 아보카도구이였다.모두 김소영이 좋아하는 메뉴로 채워진 한상차림이었다. 특히 연애 시절부터 김소영에게 파스타를 수천 그릇 만들어 줬다는 오상진의 냉이된장 봉골레파스타는 '편스토랑' 식구들도 군침을 꼴깍 삼키며 그 맛을 궁금해했다. 오상진은 각 메뉴마다 탁월한 요리 꿀팁들을 선보이며 누구나 쉽게 따라 할 수 있는 ‘편스토랑’ 新 레시피 부자 탄생을 알리기도.밤 10시 퇴근한 김소영은 오상진의 한상차림을 맛있게 먹었다. 김소영은 늦은 밤까지 자신을 위해 뱃속 둘째를 위해 열심히 요리한 남편에 대한 고마움도 잊지 않았다. 잘 먹는 아내를 보며 오상진은 '찐 행복' 넘치는 빙구 미소를 쏟아냈다. 김소영은 "남편과 딸 덕분에 집에만 오면 스트레스가 풀린다"며 "(곧 태어날) 신생아를 잘 부탁할게"라고 말해 웃음을 자아냈다.종일 아내와 딸을 위해, 아내 뱃속에 있는 둘째를 위해 요리하고 라이딩하느라 정작 본인은 허겁지겁 식사를 한 오상진. 어딘지 짠하고 웃픈(?) 오집사의 일상이었지만 그 안에 가족 사랑이 가득 담겨 있기에 보는 사람까지 행복해지는 시간이었다. 그동안 '편스토랑'에 출연한 여러 사랑꾼 남편들 못지않은 '오집사' 오상진이 앞으로 편셰프로서 어떤 활약을 펼칠지 주목된다.한편 이날 방송에서는 아워홈과 함께하는 '편스토랑' 10호 메뉴가 탄생했다. '돼지전쟁'을 주제로 한 이번 대결 최종 우승은 먹방 문화재 김준현의 '불향가득 돼지덮밥'이었다. 김준현이 화제를 모은 양념 삼겹살 구이에 감자밥을 더해 완성한 '불향가득 돼지덮밥'은 "아는 맛의 극대화"라는 극찬 속에 '편스토랑' 사상 최초 평가단 만장일치로 우승했다. 설 특집 '편스토랑' 돼지전쟁 우승 메뉴인 김준현의 '불향가득 돼지덮밥'은 간편식은 물론 아워홈 급식 메뉴로도 만날 수 있다.KBS 2TV '신상출시 편스토랑'은 매주 금요일 저녁 8시 30분 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr