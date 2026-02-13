사진=손담비 유튜브

가수 손담비가 이규혁의 경고를 무시했다.13일 유튜브 채널 '담비손'에는 '아빠한테 안 가는 해이?! 해이의 윙크 공격(심쿵주의)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 손담비는 11개월 딸 해이 소식을 전했다. 그는 "해이 2차 영유아 검진을 받았다. 기어다니지 않아서 대근육 발달이 늦다고 하더라. 엎으려 놓으면 우는데, 의사가 두려움 느끼지 말라고 하더라"고 털어놨다.손담비와 이규혁은 "우리는 아기가 울면 너무 두렵다. 처음이고 하나라서"라며 "밤중 수유, 쪽쪽이도 끊으라고 하는데, 차근차근 해보려고 한다"고 이야기했다.촬영차 외출하던 손담비는 "오늘 이규혁 독박 육아다. 전에 힘들었다고 하는데, 아빠가 되어가는 과정인 것 같다"며 응원을 보냈다. 이규혁은 "해이가 요즘 나한테 왜 안 오지? 속상하진 않은데 이유가 궁금하다"고 털어놨다.이규혁이 "너한테 더 많이 간다"며 부러워하자, 손담비는 "내가 배 찢어서 낳았잖냐. 연결고리가 있대"라며 다독였다.손담비의 건강검진 날, "대장 내시경을 3년 만에 했다"면서 "위는 좀 안 좋은 것 같은데, 대장 용종도 없고 잘 진행이 된 것 같다. 살이 너무 많이 빠져서 몸보신 음식을 먹어야겠다"면서 매생이 죽을 흡입했다.이후 장을 보던 손담비는 "오빠가 엄청 사지 말랬는데, 엄청 사고 있다. 2만원 자리 스무디 먹어보고 싶었다. 두쫀쿠도 샀다. 트러플 빵도 샀다"며 플렉스를 보였다.팬들이 물은 '스트레스, 고난, 역경 견디는 법'에 대해 손담비는 "평상시처럼 제 루틴을 해가면서 버틴다. 몸을 더 움직이고, 운동하려고 한다. 비바람 막 쳐도 어느 순간 지나가더라"고 조언했다.한편, 손담비는 윙크로 애교 부리는 딸을 보며 "사랑해. 엄만 너뿐이야"라고 애정을 표현했다. 이를 보던 이규혁은 "나는? 해이한테 밀리는 것 같다"고 토로했고, 손담비는 "엄마는 남편, 해이뿐이야"라고 다급하게 고쳐 폭소케 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr