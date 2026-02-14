이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '광산김씨패밀리'

배우 김승현 아버지가 버킷리스트를 공개하며 영정사진을 찍어 화제를 모았다.최근 유튜브 채널 '광산김씨패밀리'에는 "언중-옥자 부부의 영정사진"이라는 제목의 영상이 게재됐다.김승현은 "새해가 밝았는데 이루고 싶은 소원이나 소망 5가지를 적어달라"고 요청했다. 김승현의 어머니는 "홀로 여행 가기", "혼자 살고 싶다", "리윤이랑 놀이터", "수빈이랑 쇼핑", "속초 여행"을 적었다.김승현의 아버지는 "옥자 씨와 여행을 가고 싶다", "건강에 더 신경을 써야겠다" "노후에 할 수 있는 일을 준비하고 싶다". "남은 인생 길지 않기에 옥자 씨에게 잘하고 싶다"고 썼다.이어 김승현의 아버지는 "남은 인생을 옥자 씨와 오래 더 같이 있고 싶다. 시간이 많이 남지 않았다"며 " 건강할 때 온 가족 여행 가기"도 소원으로 추가했다.김승현의 아버지는 "우리가 죽더라도 이제 사진이라도 많이 남게. 우리 어릴 때는 휴대폰이 없고 사진을 찍을 수가 없었다. 요새는 휴대폰이 있으니까 마음대로 사진을 찍을 수 있지 않냐. 그래서 아버지의 얼굴을 알 수가 없다. 요즘 같이 사진을 찍어 놓으면 언제든지 볼 수 있지 않냐. 아버지 얼굴이 기억이 안 난다"고 말해 먹먹함을 안겼다.이후 김승현 어머니와 아버지는 영정사진을 찍었다. 김승현은 "부모님들이 영정 사진을 미리 찍는다는데 나쁘지 않을 것 같다"고 했고, 김승현의 아버지는 내가 죽더라도 우리 자식들이 보고 싶을 때마다 꺼내 볼 수 있도록 사진이라도 많이 남겨두고 싶었다"라고 말해 뭉클함을 더했다.한편 앞서 김승현 어머니는 가장으로 생계를 도맡아야 했던 힘들었던 시절을 언급하며 "옛날에 공장에 불이 났던 적이 있었다. 그때 너희 아빠가 구치소에 들어갔었다. 아빠도 빼내야 할 거 아니냐"며 "아이들 우유 사 먹일 돈도 없었다. 공장 일, 반찬 장사, 과일 장사까지 안 해본 일이 없었다"고 말한 바 있다. 또한 김승현 아버지는 최근 오랜 시간 운영했던 공장에서 은퇴를 선언했다조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr