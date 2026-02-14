/ 사진제공=NEW

배우 조인성이 영화 '휴민트'를 통해 또 한 번 변화를 택했다. 캐릭터에 대한 고민부터 현장을 대하는 그의 태도를 인터뷰를 통해 엿볼 수 있었다.영화 '휴민트'(감독 류승완)는 서로 다른 목적으로 블라디보스토크에서 충돌하게 된 사람들의 이야기를 그린다.조인성은 극 중 국정원 블랙요원 조 과장으로 분했다. 조인성이 연기한 조 과장은 국정원 블랙요원이라는 냉철함뒤에, 사람을 구하기 위해 필사적으로 움직이는 조 과장 캐릭터로 분해 영화 전반의 긴장감을 이끌었다.이날 조인성은 '휴민트'에서 신세경과의 호흡에 대해 "멜로가 없는 게 좋았다. 어렸을 때 멜로를 많이 했고 멜로라는 게 참 사랑을 받기도 하지만 반대로 저같이 많이 한 배우들은 자기 복제를 할 가능성이 크다"고 말했다.이어 "제가 멜로를 한다고 했으면 드라마에서 했을 거다. 드라마와 멜로는 떼어놓을 수 없다. 영화는 장르적으로 도전해보기 쉽기 때문에 영화를 하고 있는 거다"라고 설명했다.그는 "사랑도 중요한 인간사의 문제이지만 사랑을 포함한 사람의 이야기를 그리고 싶다. 어떤 사람이었는지 한 인물을 연기해보고 싶다는 생각이 들어서 조과장이라는 캐릭터에 마음이 동하기 시작했다"고 덧붙였다.그러면서 조인성은 향후 드라마에서의 멜로 가능성에 대해서는 여지를 남겼다. 그는 "어른으로서 해야할 멜로는 따로 있고, 그런 시나리오는 많지가 않다. 노희경 작가님같은 내공이 있어야지 중년의 남자 멜로가 나오지 않을까 싶다"라고 소신을 밝혔다.이어 조인성은 유독 현장에서 미담이 많이 도는 이유에 대해서 이야기했다. 조인성은 "저도 잘 모르겠다. 경험은 무시하지 못하는구나 싶다"고 말했다. 이어 "해외 촬영도 두 번 해봤다. 류승완 감독님과도 해봤고 해외 경험이 많다 보니까 애환과 애로 사항이 많다"고 덧붙였다. 그는 "이쯤 되면 이런 게 필요할 텐데, 이런 것들을 나로 빗대어 생각하게 되니까 그들 입장에서는 그걸 헤아려준다고 생각했던 것 같다"고 설명했다.주연 배우의 역할에 대해서도 언급했다. 조인성은 "주연 배우들이 결국에는 가교 역할을 한다고 본다. 배우의 상태와 프로덕션이 진행되는 상태를 알아야 화가 안 난다. 모르면 화가 나는데 그런 것들을 알려주고 상태를 알면 가뜩이나 힘든데 내부에 적이 생기지 않지 않나"라고 말했다.이어 "시시콜콜 다 얘기해줄 수는 없는 거니까 가교 역할을 해서 '신경 써서 챙겨주세요', 현장 세팅이나 분위기가 쉽지 않은 상황에서 빨리빨리 얘기해주고 대기 시간도 줄여줘서 시간을 더 많이 쓸 수 있게끔 해주자고 한다. 그렇게 쌓이고 쌓이면 웃으며 끝날 수 있다"고 밝혔다.스스로에 대해서는 "엄마가 보면 '웃기고 있네' 할 거다. 조 싸가지라고 한다"고 웃으며 말했다. 이어 "일 하는 공간이지 않나. 어렸을 때 제 모습 때문에 그런 것 같다. 상대적으로 외로웠던 그 때의 내 모습이 있었기 때문에 누군가를 지켜봐주는 것 같다"고 돌아봤다.그러면서 "누구도 소외받으면서 이 현장에 있게 하고 싶지 않은 마음이다. 일하는 공간이니까 따뜻해지고 싶다는 마음이다. 과정이 행복하면 그게 어른의 모습인 것 같다. 좋은 어른이고 싶다. 초심은 다 잃는 거다"라고 덧붙였다.또한 인터뷰에서는 '휴민트' 천만 관객 돌파와 프로야구 구단 한화 이글스의 우승 중 무엇을 더 바라느냐는 질문이 나왔다. 평소 연예계 대표적인 한화 이글스 팬으로 알려진 그는 한화 이글스의 홈경기에서 시구를 맡을 만큼 각별한 애정을 보여왔다. 시즌 중 직접 경기장을 찾는 모습이 여러 차례 포착됐고, 공개석상에서도 한화를 향한 응원을 이어왔다.이에 조인성은 잠시 웃으며 "일단은 '휴민트'가 천만 관객을 넘었으면 좋겠다"고 답했다. 그는 "제가 여유가 있어야 누군가를 응원할 수 있는 것 같다. 제가 하는 영화가 관객들에게 많이 사랑받았으면 좋겠다"고 말했다. 그러면서 "저도 한화를 계속 응원할 거다. 야구가 없을 때에 한화 팬들이 '휴민트'를 보러 오셨으면 좋겠다"고 너스레를 떨었다.이어 "관객 입장에서 만족스러운 영화가 나오길 바란다. 기대를 충족시킬 수 있을지 설레기도 하고 걱정도 된다"고 밝혔다.영화 '휴민트'는 11일 개봉했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr