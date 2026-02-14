사진=텐아시아DB

임영웅이 한파 속 함께 붕어빵 먹고 싶은 남자 트로트 가수 1위에 오르며 막강한 인기를 또 한 번 입증했다.텐아시아는 지난 4일부터 10일까지 '한파 속 함께 붕어빵 먹고 싶은 남자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 임영웅이 차지했다. 지난 12일 그는 '인생 정산 트로피 닦기 ASMR' 영상을 통해 멜론 누적 스트리밍 100억 회 기록과 무명 시절을 떠올리며 팬들에게 감사 인사를 전했다. 트로피를 손에 든 임영웅은 "이건 진짜 아무나 못 받는 상이지 않냐"며 "영웅시대 여러분들이 노래를 많이 들어주신 덕분이다. 정말 소중하다"고 팬들에게 고마움을 전했다.2위는 송민준이 이름을 올렸다. 양구문화재단은 오는 28일 오후 5시 양구문화체육회관에서 2월 기획 콘서트 'SONG FOR YOU' 양구군민 콘서트를 개최한다. 출연진으로는 '미스트롯' 초대 진(眞) 송가인과 '미스터트롯2'에서 감성적인 무대로 주목받은 송민준이 참여한다. 공연 관람료는 전석 1만2000원이지만, 관람객에게는 현장에서 1만원 상당의 양구 사랑 상품권이 환급될 예정이다.3위는 김중연이다. 그는 첫 일본 공연을 마친 뒤 현지 관객들과 함께한 무대 사진을 공개하며 근황을 전했다. 공개된 사진에는 일본에서 진행된 공연 현장의 분위기와 현재 활동 흐름이 담겼다. 김중연은 "첫 일본 공연 감사해요"라는 짧은 메시지를 남기며 일본에서 처음 선보인 단독 무대에 대한 소감과 팬들에게 감사 인사를 전했다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '요즘 가장 호감도 올라간 여자 가수는?', 요즘 가장 호감도 올라간 남자 가수는?', '요즘 가장 호감도 올라간 여자 트로트 가수는?', '요즘 가장 호감도 올라간 남자 트로트 가수는? 이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr