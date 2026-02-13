사진 제공=JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스가 'THIS IS FOR'(디스 이즈 포) 뮤직비디오로 통산 26번째 유튜브 1억 뷰 기록을 세웠다.2025년 7월 11일 발매된 트와이스의 정규 4집 동명 타이틀곡 'THIS IS FOR' 뮤직비디오가 2월 13일 오전 2시경 유튜브 조회 수 1억 회를 넘어섰다. JYP엔터테인먼트는 공식 SNS 채널에 축전 이미지를 게재하고 전 세계 팬들이 보낸 관심과 응원에 화답했다.이번 기록으로 트와이스는 데뷔곡 'OOH-AHH하게'(우아하게)부터 'THIS IS FOR'까지 20편의 활동곡, 영어 싱글 'The Feels'(더 필즈)와 'MOONLIGHT SUNRISE'(문라이트 선라이즈), 일본 발표곡 4편까지 총 26개 억대 뷰 이상 뮤직비디오를 보유하게 됐다. 나아가 '전 세계 여성 그룹 기준 1억 뷰 이상 뮤직비디오 최다 보유' 타이틀을 자체 경신하며 글로벌 최정상 걸그룹 명성을 다시 한번 빛냈다.'THIS IS FOR'는 당당함과 자신감을 노래하는 가사와 밝은 곡 에너지로 리스너들에게 너른 호응을 모았다. 뮤직비디오는 엉뚱발랄한 상황 연출 속 장난기 가득한 아홉 멤버의 케미스트리와 활기찬 매력을 담아 높은 인기를 견인했다.트와이스는 지난해 7월 19일~20일 인천을 시작으로 전 세계 총 43개 지역 78회 공연의 여섯 번째 월드투어 < THIS IS FOR >를 전개하고 글로벌 관중과 만나고 있다. 지난 1월 9일(이하 현지시간) 밴쿠버부터 20개 지역 35회 규모로 진행 중인 북미 투어는 13일~14일 워싱턴 D.C.로 이어진다. 이후 해외 아티스트 사상 처음으로 입성하는 일본 도쿄 국립경기장을 포함해 타이베이, 유럽 등지에서 단독 공연을 개최하고 활동 무대를 넓힌다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr