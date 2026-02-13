"필로폰 투여 후 성폭행"…알고보니 120kg 조폭 전과자였다, 안정환 "진짜 레전드" ('형수다2')

사진제공=티캐스트

‘형수다’ 시즌2에서 형사의 아찔했던 범인 검거기가 공개된다.13일 오후 7시 유튜브 채널 ‘형사들의 수다’를 통해 공개되는 E채널 오리지널 웹 예능 ‘형수다’ 시즌2(이하 ‘형수다2’) 28회에는 김진성 형사와 김남일이 출연한다. 이날 김진성 형사는 '용감한 형사들4'의 녹화를 마친 뒤 '형수다2'에 합류해 눈길을 모은다. 그는 "이거 밝혀지면 안되는데"라며 '112'로 끝나는 전화번호와 관련된 특별한 비하인드를 공개한다.김진성 형사는 형사가 꿈이었다며 "범인을 잡는 것에 도파민이 있다"고 밝혔고, 이에 권일용은 "골인하는 순간과 비슷하다"고 공감한다. 수비형 미드필더 포지션이었던 김남일은 "저는 골을 잘 못 넣어봐서"라 말했고, 안정환은 "김남일 씨는 그런 희열을 못 느껴봤다"고 너스레를 떤다. 이에 두 사람은 "모르지 형은!", "난 많이 뺏었지!"라며 티격태격 '국대 티키타카'를 선보였다는 후문이다.김진성 형사는 범인을 검거하던 중 생명을 위협받았던 아찔한 사건의 비하인드를 공개한다. 2018년 한 여성이 납치를 당했다가 풀려났다는 신고와 함께 차량이 불타고 있다는 신고가 연이어 접수되며 사건은 시작됐다. 신고한 여성은 새벽 출근 길, 한 남성이 칼로 위협하며 차량에 태워 납치했고 외진 곳으로 끌고 가 주사기로 약물을 투여한 뒤 성폭행했다고 진술했다. 피해 여성에게서는 필로폰 양성 반응이 나왔으며, 불에 탄 차량은 도난 차량으로 납치에 사용된 차량과 동일한 것으로 확인됐다.형사들은 역추적 끝에 용의자의 주거지를 특정했고, 신원 조회 결과 인생 대부분을 교도소에서 보낸 전과자이자 조직폭력배로 드러났다. 그는 휴대전화 3대로 위치를 조작해 수사에 혼선을 줬다. 동거녀 주변을 잠복하던 중 한 남성과 접선하는 장면을 포착했고, 귀 밑 점을 통해 범인임을 직감한 형사는 한쪽 손에 수갑을 채우며 검거에 나섰다. 그러나 120kg에 달하는 거구의 범인은 2~3초 만에 형사를 들어 올려 바닥에 내리꽂았고, 현장은 순식간에 아수라장이 됐다.김진성 형사는 범인을 제압하며 한 손으로 직접 112에 신고하는 기지를 발휘했고, 지구대 경찰관들까지 출동하며 극적으로 상황이 마무리됐다. 이를 들은 안정환은 "진짜 레전드 사건이다"며 놀라움을 감추지 못했다.이와 함께 권일용이 "이름만 들어도 악질"이라 표현한 노영대의 사건도 공개된다. 2012년 자매가 함께 살던 집에 한 남성이 침입해 성폭행을 저지르고 달아났다는 신고가 접수됐다. CCTV 분석 결과 범인은 외벽을 타고 베란다 창문을 통해 침입한 것으로 드러났다. 사건 당일 저녁, 옆 동에서도 침입 신고가 접수됐고, 범인은 중학생 남자아이의 방까지 침입했다가 "어? 여기가 아닌가?"라는 말을 남기고 도주한 것으로 밝혀졌다. 범인은 바로 노영대였다.자매의 집을 목표로 삼았던 범인은 미리 범행 도구를 준비하고 테이프로 증거 인멸까지 시도했으며, CCTV가 없는 곳으로만 이동해 수사를 어렵게 했다. 그러나 피해자의 의류에서 체액 한 방울이 발견되며 검거에 성공한다. 그러나 체포 3일 만에 노영대가 한쪽 수갑을 풀고 도주하며 사건은 또 한 번 전환점을 맞는다. 레전드 형사의 집요함과 기지로 해결된 수사기는 ‘형수다2’를 통해 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr