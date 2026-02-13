사진=텐아시아DB

사진제공=tvN

'보검 매직컬'에서 손님으로 찾은 부부의 대치 상황이 그려진다. 대치 상황 속 박보검은 남편의 눈총을 받아 웃음을 자아낸다.13일 방송되는 tvN '보검 매직컬' 3회에서는 영업 2일 차를 맞이한 이발소에 귀여운 꼬마 손님들이 등장하며 숨겨진 육아 실력(?)까지 강제 소환된 박보검, 이상이, 곽동연의 좌충우돌 이발소 영업기가 전격 공개된다.먼저 아이브 장원영 스타일을 원했던 초등학생이 동생, 할머니와 함께 '보검 매직컬'을 재방문한다. 박보검이 할머니의 머리를 커트하는 동안 이상이와 곽동연은 육아 담당으로 변신해 특급 케어에 나선다.또한 이상이는 단짝 어린이 손님들을 사로잡기 위해 야심 차게 카드 마술을 선보이며 단숨에 인기 삼촌으로 등극한다. 하지만 기쁨도 잠시, 멈추지 않는 아이들의 하이 텐션에 기를 빨린 이상이는 육아의 매운맛을 실감한다. 특히 태어난 지 갓 100일이 넘은 아기를 능숙하게 품에 안고 우유 먹이기에 도전하는 등 어디서도 본 적 없는 이상이의 눈물겨운 육아 고군분투가 펼쳐질 예정이다.곽동연은 겨울철 대표 간식 어묵탕으로 손님들의 마음을 녹인다. 요리에 남다른 재능을 가진 초등학생 손님과 함께 놀이하듯 꼬치 어묵을 만드는 곽동연의 모습은 보는 이들에게 훈훈한 미소를 자아낼 전망이다.새싹 이발사 박보검은 이발소 오픈 이래 최대 난제인 긴 머리 커트에 도전한다. 그동안 짧은 머리 위주로 실력을 쌓아온 박보검에게 네 명의 동시 커트와 고난도 긴 머리 스타일링이라는 막중한 임무가 주어진 것.어깨가 무거워진 박보검이 긴장 속에 가위를 든 가운데, 예상치 못한 부부 대치 상황이 발생해 재미를 선사한다. 박보검의 섬세한 터치에 행복해하는 아내와 이를 지켜보다 못해 "환장하네"라며 리얼한 탄식을 내뱉은 남편의 모습이 대비되며 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다. 과연 박보검이 남편의 눈총(?)을 뚫고 무사히 커트를 마칠 수 있을지 관심이 쏠린다.'보검 매직컬'은 이날 오후 8시 35분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr