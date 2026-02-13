사진=김동준 SNS

가수 겸 배우 김동준이 깜짝 이미지 변신으로 근황을 전했다.김동준은 지난 12일 자신의 인스타그램에 "생일을 축하해 주셔서 감사합니다❤️"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 김동준이 앞머리는 풀뱅 스타일에 민소매 그리고 얼굴에 반창고를 붙인 채 거울 속 자신을 카메라에 담고 있는 모습. 특히 다소 파격적인 이미지로 분장해 눈길을 끌었다.한편 김동준은 현재 뮤지컬 '은밀하게 위대하게'에서 원류환 역으로 관객들과 만나고 있다. 해당 작품은 올해 초연 10주년을 맞아 육연으로 다시 막을 올렸다.'은밀하게 위대하게'는 1000만 독자를 보유하고 있는 동명의 웹툰이 원작이다. 북한 남파 특수공작 5446 부대의 엘리트 요원들이 조국 통일이라는 사명을 안고 남한의 달동네에 잠입, 각각 동네 바보와 가수 지망생 그리고 고등학생으로 위장해 벌어지는 이야기다. 2013년 배우 김수현 주연의 동명 영화로 제작되기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr