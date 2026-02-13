사진=빅히트 뮤직, 소니 픽쳐스 애니메이션 ‘GOAT’

사진=빅히트 뮤직, 소니 픽쳐스 애니메이션 ‘GOAT’

그룹 코르티스(CORTIS)가 곡 작업에 참여한 '케이팝 데몬 헌터스' 제작진의 신작 OST가 공개됐다.코르티스(마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호)가 가창한 애니메이션 영화 'GOAT'의 삽입곡 'Mention Me'가 13일 0시 국내외 음원 플랫폼을 통해 발표됐다. 이들은 앞서 팀 공식 SNS에 'Mention Me' 안무와 노래 일부, 티저 영상을 공개해 기대감을 키웠다.'Mention Me'는 파워풀한 베이스 사운드가 곡 전반을 이끄는 트랩(Trap) 장르 곡이다. 멤버들이 영화 속 주인공의 이야기에서 영감을 받아 작사와 곡 작업에 참여했다. 자신을 얕보던 이들조차 우러러보게 만들겠다는 포부가 담긴 가사와 묵직하고 공격적인 비트, 자신감 넘치는 플로우가 어우러져 강렬한 에너지를 전한다.코르티스 외에 젤리 롤(Jelly Roll), 브라이언트 반스(Bryant Barnes), 아이라 스타(Ayra Starr) 등 유명 아티스트들이 'GOAT' OST 가창 라인업에 이름을 올렸다.'GOAT'는 올해 기대작으로 꼽히는 스포츠 액션 애니메이션이다. '제83회 골든글로브 시상식'(Golden Globe Awards) 2관왕에 오르고 '제68회 그래미 어워드'(68th Grammy Awards) 수상곡 'Golden'을 만든 '케이팝 데몬 헌터스' 제작진과 할리우드 대형 제작사 소니 픽쳐스 애니메이션이 새롭게 선보이는 작품이다. 미국프로농구(NBA) 간판스타 스테판 커리(Stephen Curry)가 프로듀서로 참여했다.코르티스는 미국프로농구와 손잡고 K-팝 가수 최초로 특별한 무대를 꾸민다. 이들은 13일 미국 로스앤젤레스 컨벤션 센터에서 열리는 'NBA 크로스오버 콘서트 시리즈'(NBA Crossover concert series) 헤드라이너로 초청받았다. 14일에는 미국 캘리포니아 기아 포럼에서 개최되는 '2026 러플스® NBA 올스타 셀러브리티 게임'(2026 Ruffles® NBA All-Star Celebrity Game) 하프타임 쇼를 장식한다. 이 공연은 쿠팡플레이에서 실시간으로 시청 가능하다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr