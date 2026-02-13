사진=제이쓴 SNS

개그우먼 홍현희의 남편 제이쓴이 뜻밖의 대박에 심경을 전했다.제이쓴은 최근 자신의 인스타그램에 "11일 기점으로 4차 예약 판매까지 전체 물량 품절과 동시에 마감되었습니다🙇"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 제이쓴이 자신이 직접 제작한 다이어트 제품을 살펴보고 있는 모습. 제이쓴은 "너무 열심히 관리하는 와이프를 어떻게 도와줄 수 있을까 하는 마음에 시작된 작은 프로젝트였는데, 이렇게 많은 분들이 좋아해주실 줄 몰랐네요🥺😭"라며 믿기지 않는 듯한 반응을 보였다.앞서 홍현희는 유튜브 채널 '홍쓴TV'를 통해 "몸무게가 60kg대에서 49kg까지 내려갔다"고 밝힌 바 있다. 비만 치료제 위고비 등 의혹이 일었지만, 홍현희는 "혈당을 신경 쓰며 식습관을 조절했다. 그러다 보니 자연스럽게 빠졌다"고 설명했다.홍현희의 체중 감량을 위해 제이쓴이 혈당 관리에 도움을 줄 수 있는 다이어트 제품을 직접 기획·제작했다고 알려지기도 했다.한편 제이쓴은 2018년 10월 홍현희와 결혼해 2022년 아들 준범 군을 품어 슬하에 두고 있다. 부부와 준범 군은 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연하면서 많은 시청자들의 사랑을 받았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr