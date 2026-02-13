사진=TV조선 예능 프로그램 '미스트롯4'

사진=TV조선 예능 프로그램 '미스트롯4'

가수 김수희가 '미스트롯4' 무대에서 자신의 곡 '애모'를 재해석한 후배들의 가창을 지켜보며 눈시울을 붉혔다.지난 12일 TV조선 예능 프로그램 '미스트롯4'에서는 TOP10 선발을 위한 본선 4차 '레전드 미션'이 전개됐다. 이날 방송에서는 참가자 두 명이 하나의 곡을 나누어 부르는 1라운드 '한 곡 대결' 무대가 진행됐다.가수 이소나와 가수 김다나는 김수희의 대표곡 '애모'를 선곡해 무대를 꾸몄다. 두 사람은 김수희에 대한 존경의 의미를 담아 활동 당시 의상을 재현해 무대에 올랐다.이소나와 김다나의 가창이 이어지자 원곡자 김수희는 감정이 북받친 모습을 보였다. 무대 종료 후 김수희는 "갑자기 가슴이 먹먹해졌다"며 해당 곡이 과거 이혼 후 홀로서기를 시작하며 변화를 시도했던 작품이었다고 밝혔다.심사 결과 이소나가 130점을 기록, 120점을 얻은 김다나를 10점 차로 따돌리고 승리를 차지했다.한편 TV조선 '미스트롯4'는 가수 송가인, 가수 양지은, 가수 정서주를 잇는 네 번째 트로트 여왕을 선발하는 오디션 프로그램이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr