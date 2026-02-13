박나래 빠진 '나혼산' 새멤버, 20대 유명 셰프라더니…시장서 포착, "내게는 백화점"

사진제공=MBC

박나래가 하차한 '나 혼자 산다'에 ‘아기 맹수’ 김시현(25) 셰프가 사냥터로 향한다. 그는 “저에게는 백화점”이라며 신비한 나물의 세계로 안내할 예정이다.13일 오후 11시 10분 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 ‘무지개 말 달리자’ 특집의 세 번째 주인공으로 ‘아기 맹수’ 김시현 셰프의 맛깔나는 일상이 공개된다.김시현 셰프는 ‘아기 맹수’의 사냥터인 경동시장으로 향한다. 사냥의 필수품인 바퀴 달린 장바구니를 끌며 수많은 식재료 사이에서 사냥감을 찾는 김시현 셰프의 예리한 눈빛이 시선을 사로잡는다.김시현 셰프는 “해외에 허브가 있다면 우리나라에는 나물이 있다”며 남다른 나물 사랑을 보여준다. ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 2’에서도 자신만의 나물 요리를 선보였던 그는 단골 나물 가게 앞에서 제철을 맞은 나물 사냥에 나선다.김시현 셰프는 “지금이 나물에게 최적화된 시기”라며 나물을 고르는 법부터 나물의 특성과 맛에 따라 조리하는 비법을 전하며 ‘나물 박사’의 면모를 보여준다.공개된 사진 속에는 김시현 셰프도 처음 보는 나물 재료를 발견하고 ‘초롱초롱’한 눈빛을 발산하는 모습이 담겨 눈길을 끈다. 이후 그는 집이자 작업실인 ‘아기 맹수하우스’에서 새로운 나물 재료 연구에 몰입한다. 그동안 요리 연구를 하며 기록한 요리 노트도 공개될 예정이라 기대를 모은다.김시현 셰프가 집들이 음식을 준비하는 모습도 공개된다. 솥밥을 시작으로 솥밥과 찌개, 나물 4종까지 비장의 요리로 완성한 ‘아기 맹수 표 집들이 상차림’에 관심이 쏠린다. 이어 김시현 셰프는 “이게 K-두쫀쿠(두바이 쫀득 쿠키)”라며 직접 만든 ‘이것’을 준비한다. 그 정체에 무지개 회원들도 깜짝 놀랐다고 해 궁금증을 더한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr