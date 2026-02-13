사진=육지담 SNS, 텐아시아 DB

래퍼 육지담이 달라진 얼굴로 근황을 알렸다.육지담은 지난 11일 자신의 인스타그램에 "건조한 피부땜시 성형외과에서 시크릿 물방울 리프팅 처방💦"이라는 문구와 함께 두 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 육지담이 펌 가득한 헤어 스타일에 큰 눈 그리고 붉은 입술 등 달라진 얼굴을 보여주고 있는 모습. 특히 그는 시술을 당당히 고백하면서 "화장도 잘 먹어서 기분이가 조크등요🫶🏻"라며 만족감을 표했다.한편 1997년생인 육지담은 2014년 Mnet '쇼미더머니3'에 출연해 얼굴을 알렸다. 당시 '힙합 밀당녀'라는 수식어를 얻기도 했다. 이후 '언프리티 랩스타', 웹예능 '머니게임', '쇼미더머니10', 티빙 오리지널 '힙합 메디컬 시트콤-EMERGENCY' 등에 출연했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr