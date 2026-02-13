사진=장원영 SNS

그룹 아이브 멤버 장원영이 의문의 남성과 각별한 친밀감을 보였다.장원영은 지난 12일 자신의 인스타그램에 "I be going out with a 🖤🏴‍☠️🕷️🐈‍⬛🦨"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 장원영이 아이브의 신곡 'Bang Bang'(뱅뱅) 뮤직비디오 촬영에 한창인 모습. 특히 일부 사진들에서 장원영 옆에 의문의 남성이 앉아 있어 눈길을 끌었다. 이 남성의 얼굴에는 눈썹 뼈, 입술 밑 등에 걸쳐 여러 개의 피어싱이 있으며, 양쪽 팔에는 문신이 가득 새겨져 있다.한편 장원영이 속한 아이브는 지난 9일 각종 온라인 음원 사이트를 통해 정규 2집 'REVIVE+'(리바이브 플러스)의 선공개 곡 'BANG BANG'을 발매했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr