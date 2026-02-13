이미지 크게보기 사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

이미지 크게보기 사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

'이혼숙려캠프' 아내에게 내림굿을 강요한 남편의 사연이 밝혀져 충격을 안겼다.지난 12일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 역대급으로 기묘한 사연을 가진 19기 두 번째 부부의 가사조사 현장이 공개됐다.이날 방송에서 '무속 부부' 아내는 "친정 쪽에는 무속인이 없었다. 돌아가시고 나서 제 외할머니가 주위에 있다고 느낀다"며 내림굿을 받지 않았는데 신점 상담을 진행하고 있다고 말했다.또 아내는 남편에게 "냉장고 옆에 귀신이 보인다. 카메라 들고 온 분이 걔(귀신)를 달고 왔다"고 말했고, 박하선이 "지금도 계신 건가요?"고 묻자 아내는 "오디오 감독님이 달고 왔어요"고 답해 스튜디오를 소름 돋게 만들었다.그런 가운데 아내는 "남편이 신내림을 강요한다"고 폭로했다. 남편은 "내가 금전적으로 쪼들리지 않으면 그런 거 하라고 말도 안 한다"고 아내가 내림굿을 받았으면 한다고.아내는 "사업에는 돈이 안 들어가는데 이 일은 나만 열심히 하면 되니까 받을라고 하는 것 같다"며 "나는 내림굿 받고 싶지 않고, 사업을 포기하고 싶지 않다"고 토로했고, 남편은 "본인 팔자가 그렇다는데, 신빨은 (내림굿) 받은 사람보다 더 좋다"고 속내를 드러냈다.이를 듣던 서장훈은 "세상에 이런 남편이 있냐. 자기 아내를 어떻게든 안 받을 수 있는 방법을 찾아야 하는 게 맞지 않냐"고 경악했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr