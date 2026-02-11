백종원, 결국 프랑스로 떠났다…'10억 매출 목표' 고깃집 오픈, "솔직히 자신 없어" ('백사장3')

사진=텐아시아DB

백종원이 프랑스 리옹 10억 거리에서 한식당 운영을 시작했다.지난 10일 방송된 tvN 예능 ‘세계 밥장사 도전기 백사장3’에서는 백종원, 이장우, 권유리, 존박, 윤시윤의 프랑스 리옹의 메르시에르 거리에서 연 매출 10억 가게를 달성하는 것을 목표로 한국식 고깃집인 '한판집'을 열었다.백종원은 목표치에 대해 자신 없다며 “한국에서도 하루 매출 300만원이면 초대박 가게”라며 걱정했다. 이들이 오픈하는 거리는 프랑스 전 지역 사람들이 찾아오는 미식 거리로, 가장 핫한 38개 식당이 초밀집해 있는 곳이었다. 또 극한의 임대료로 최소 10억을 벌어야 살아남을 수 있는 거리이기도 했다.이 거리에는 부숑이 특히 인기였는데, 부숑은 가성비 좋게 푸짐하게 먹는 옛 리옹 가정식 코스 요리였다. 부숑을 맛 본 백종원은 “결국 고기 싸움이다. 자신 없지만 최선을 다하겠다. 나에게도 도전”이라며 메뉴를 삼겹 한판과 닭갈비 한판으로 정했다.백종원은 직접 고기를 구워주는 밀착 서비스의 중요성을 강조했고, 현지 식당 알바 경험도 있는 현지인 2명을 알바생으로 채용했다.드디어 첫 영업날, 손님들이 친절한 응대와 맞춤 서비스에 만족해했다. 그러나이후 손님이 끊기고 비까지 내리며 쉽지 않은 장사를 예고했다.한편 ‘백식당3’이 첫 방송된 이날 백종원은 모친상 비보를 전했다. '백사장3'는 시즌2까지 '장사천재 백사장'으로 방송됐지만, 시즌3는 '세계 밥장사 도전기'로 이름을 바꿨다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr