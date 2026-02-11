차태현, 조인성과 회사 설립 1년 만에 '성과급'까지 줬다…"적자 안 나"('동상이몽2')

사진=텐아시아DB

'동상이몽2' 차태현이 조인성과 함께 매니지먼트사를 운영 중인 가운데, 직원들에게 성과급도 지급했다고 밝혔다.지난 10일 방송된 SBS '동상이몽2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에는 배우 차태현이 게스트로 등장했다.차태현은 앞서 조인성과 공동 대표로 회사를 설립했다. 그는 "우리끼리 매니저 한 명씩 해서 작게 하자는 마음으로 시작했다. 우리와 임주환, 진기주까지 4명 소속되어돼 있다"고 설명했다.회사 설립 후 예상보다 계약 문의가 많다고. 차태현은 "회사 설립 후 여러 곳에서 계약 문의가 왔다"며 "소규모 회사라 사람이 없어서, 챙길 수가 없다고 고사했다"고 털어놓았다.MC 서장훈과 김구라는 "홍경민 정도는 챙겨야지. 장혁은 들어가도 되지 않냐"며 회사 없는 '용띠클럽' 멤버들을 언급했다. 차태현은 "홍경민은 혼자 회사를 하고 있고, 장혁은 저희가 솔직히 이익이 나지 않는 분들은 어쩔 수 없다"고 말해 웃음을 자아냈다.차태현은 대표로서 부담감도 털어놨다. 그는 "배우 이제훈 씨가 소속사 대표더라. 기사를 봤는데 월급날 눈앞이 하얘진다고 하더라. 저도 월급날에 대한 압박은 있는 것 같다"고 말했다.직원 성과급도 지급했다고 한다. 차태현은 "우리는 투자 받는 게 아니라 우리 돈으로 줘야 한다"며 "이제 1년이 됐는데, 다행히 적자가 안 나서 성과급도 줬다. 나름 뿌듯했다"고 말했다. 그러면서 "계산을 잘해야 했는데, 대충 하다 보니 성과급을 너무 많이 줬더라. 매니저들끼리 회의하다가 '우리가 이 정도 받을 정도는 아닌 것 같은데', '회사 사정이 이정도는 아니었던 거 같은데'라는 말이 나왔을 정도"라며 웃음을 자아냈다. MC 김숙은 "좋은 회사다"라며 칭찬했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr