덱스, 경락 받는다더니…모자쓰고 V라인과 소두 자랑

UDT 출신 방송인 덱스가 남성미를 한껏 뽐냈다.지난 10일 덱스는 자신의 계정에 여러 장의 근황 사진을 공개했다. 공개된 사진 속 덱스는 야구모자를 써서 작은 얼굴을 과시했다. 실제로 그는 취재진 인터뷰 당시 경락을 받고있다고 고백했다. 또 덱스는 남자다움을 보일 수 있는 스타일링을 선택했다.한편 덱스는 MBC 새 예능 '마니또 클럽'에 출연중이다. '마니또 클럽'은 하나를 받으면 둘로 나눌 줄 아는 사람들의 모임을 콘셉트로 한 언더커버 리얼 버라이어티다. 제니, 덱스, 추성훈, 노홍철, 이수지가 출연한다. 이들은 정체를 숨긴 채 자신의 마니또에게 선물을 전달하는 미션을 펼친다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr