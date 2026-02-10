사진=텐아시아 DB

배우 전종서가 자신이 설립한 법인 회사를 뒤늦게 대중문화예술기획업에 등록한 사실이 알려졌다.10일 연예계에 따르면, 전종서는 2022년 6월 설립한 주식회사 썸머를 이달 4일 대중문화예술기획업에 등록했다. 설립 이후 약 3년 8개월 만이다.전종서는 해당 법인의 대표, 남자친구인 이충현 감독은 사내이사로 등재돼 있다. 이 법인은 영화·드라마 콘텐츠 제작 및 개발, 배우 매니지먼트업 등을 사업 목적으로 하고 있다.현행 대중문화예술산업발전법에 따르면, 연예인 매니지먼트 사업을 운영하기 위해서는 문화체육관광부 또는 지자체에 대중문화예술기획업 등록을 마쳐야 한다. 그러나 전종서의 회사는 매니지먼트업을 영위하기 위해 필요한 대중문화예술기획업 등록을 최근 진행한 것으로 전해졌다.이에 소속사 앤드마크 측은 복수의 매체를 통해 "썸머는 매니지먼트를 목적으로 설립된 법인이 아니라, 콘텐츠 기획·개발·제작을 위한 회사"라고 설명했다. 이어 "법인 설립 당시 업태를 포괄적으로 기재하면서 매니지먼트 관련 항목이 포함됐으나, 실질적인 운영 계획이 없어 별도의 등록 필요성을 인지하지 못했다"고 전했다.소속사 측은 뒤늦게 대중문화예술기획업 등록을 한 이유에 대해 "최근 관련 이슈가 제기됨에 따라 내용을 재확인하고 절차를 시정했다"고 했다. 그러면서 "최근 불거진 1인 기획사 관련 탈세 논란과는 무관하다"고 덧붙였다.한편 전종서는 최근 영화 '프로젝트 Y'로 관객들과 만났다. '프로젝트 Y'는 화려한 도시 그 한가운데에서 다른 내일을 꿈꾸며 살아가던 미선과 도경이 인생의 벼랑 끝에서 검은 돈과 금괴를 훔치면서 벌어지는 이야기를 다룬다. 전종서는 5년째 영화감독 이충현과 공개 열애 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr