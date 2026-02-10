"여자 200명 만나"…서장훈, 결국 소신 발언했다 "끌리는 강점 없어" ('물어보살')[종합]

사진제공=KBS Joy

서장훈이 연애 고민인 사연자에게 소신 발언을 했다.지난 9일 방송된 KBS Joy 예능 ‘무엇이든 물어보살’ 351회에는 31세 UI/UX 디자이너 사연자가 출연해, 연애를 못 하는 이유를 알고 싶다며 조언을 구했다.이날 사연자는 “6년째 연애를 못 하고 있고, 살면서 연애 경험도 두 번뿐”이라며 스스로의 문제점을 피드백 받고 싶어 출연했다고 밝혔다. 첫 연애는 스무 살 때 대학 동아리에서 만나 두 달 만에 끝났고, 두 번째는 복학 후 만난 5살 연하 여자친구와의 CC로 2년 넘게 교제했지만 상대의 권태기로 결국 이별을 맞았다고 설명했다.이후 연애를 위해 적극적으로 움직였다는 사연자의 노력도 공개됐다. 그는 자연스러운 만남이 어렵다고 판단해 로테이션 소개팅에만 10차례 이상 참여했고, 지금까지 약 200명을 만났지만 단 한 번도 매칭에 성공하지 못했다고 털어놨다. 술, 담배, 유흥, SNS, 문신 등 여성분들이 선호하지 않는 것은 모두 하지 않고, 자기관리도 꾸준히 한다며 도무지 이유를 모르겠다고. 이수근은 “외모도 깔끔한데 왜 안 될까”라며 의아해했다.사연자는 재정 상태와 조건도 어필해 봤다고 밝혔다. 모아둔 돈이 약 1억 원이고, 부모님의 지원까지 더하면 4억 원까지 가능하다는 내용을 소개팅 카드에 적었지만 효과가 없었다고 말했다. 이에 이수근은 “사람이 별로인데 직업이 좋아서 호감이 생기진 않는다”며 조건보다 매력이 먼저라고 짚었다.각종 모임과 파티에도 나가봤다는 그는 현장에서 느낀 인상을 근거로 “무쌍이 유리한 것 같다”며 외모 요소를 실패 원인으로 지목하기도 했다. 그러나 보살들은 외모 한 가지로 원인을 단정 짓는 해석에 선을 그었다. 서장훈은 “인기 많은 배우들 중 쌍꺼풀 있는 사람도 많다”며 외적 기준에 집착하지 말라고 조언했다.상황을 종합해 본 서장훈은 사연자의 가장 큰 문제로 ‘뚜렷한 매력 포인트의 부재’를 꼽았다. “나쁜 점은 없지만 강하게 끌리는 좋은 점도 없다”며 “같이 있어 봐야 아는 장점 말고, 만나기 전에도 느껴지는 포인트가 필요하다”고 설명했다. 이어 운동이나 업무 성과 등 “끊임없이 자신을 가꾸고 발전시키라”고 조언했다.이수근의 공개 구혼 권유에 사연자는 “여성분들이 선호하지 않는 웬만한 건 안 하고, 다 맞춰줄 수 있다. 연락 주세요. 맛있는 식사 대접하도록 하겠다”고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr