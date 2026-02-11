박정민은 무슨 죄…'라이프오브파이' 개막 5분 전 돌연 취소, 관객들 "무책임해"

사진=텐아시아DB

배우 박정민이 출연하는 연극 '라이프 오브 파이'가 공연 시작 직전 갑작스럽게 취소됐다.지난 10일 공연계에 따르면, 이날 오후 7시 30분 개연 예정이었던 '라이프 오브 파이'는 공연 시작을 5분 앞둔 7시 25분경 돌연 취소 통보를 내렸다. 취소 사유는 기술적 결함이다.주최 측은 "공연 전 일부 조명 기기의 갑작스런 기술적인 문제가 발생하여 복구를 시도했으나, 공연 진행이 어렵다고 판단되어 부득이하게 금일 공연을 취소하게 됐다"며 "최종 점검 중 원인을 알 수 없는 문제로 조명 기기가 작동하지 않았으며 안전을 고려해 취소를 결정하게 됐다"고 설명했다.그러면서 결제 금액의 110% 환불을 약속하며 "순차적으로 개별 문자와 안내를 진행할 예정이다. 찾아주신 관객분들께 다시 한번 고개 숙여 사과드린다"고 고개 숙였다.그러나 이러한 보상 약속에도 박정민을 보기 위해 전국 각지에서 모인 만큼, 관객들의 분노는 쉽게 가라앉지 않고 있다. 운영진의 미흡한 대처를 비판하는 목소리도 있다. 한 관객은 "공연장 문 앞에서 입장 대기 중인데, 제대로 들리지도 않는 안내 방송으로 취소를 통보하는 게 맞느냐"며 "최소한의 예의도 느껴지지 않는 무책임한 처사"라고 일침했다.'라이프 오브 파이'는 얀 마텔의 소설 '파이 이야기'를 원작으로 한 작품이다. 이날 공연에는 박정민을 비롯해 황만익, 주아, 진상현 등이 무대에 오를 예정이었다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr