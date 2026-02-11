사진=텐아시아DB

'야구여왕'의 블랙퀸즈가 퀄리티스타트와의 7차전에서 끈질긴 추격 끝에 6:4로 석패했다. 이로써 블랙퀸즈는 선수 방출이라는 위기를 맞았다.지난 10일 방송된 채널A '야구여왕' 12회에서는 레전드 선출이 뭉친 국내 50번째 여자 야구단 블랙퀸즈가 국가대표 선수들이 포진한 초강팀 퀄리티스타트를 상대로 일곱 번째 정식 경기를 치르는 현장이 공개됐다. 블랙퀸즈는 접전 끝에 2회 초 6실점의 격차를 끝내 극복하지 못하며 아쉽게 패했다. 이로써 통산 4승 3패를 기록한 블랙퀸즈는 3패 규정에 따라 멤버 방출이 확정되며, 마지막 경기를 향한 각오를 다졌다.7차전 1회 말까지 0:0으로 팽팽한 균형을 유지한 가운데 블랙퀸즈는 2회 초, 퀄리티스타트의 작전 야구에 고전했다. 2연속 기습 번트와 도루, 스퀴즈 플레이가 이어지면서 흔들린 장수영은 연속 볼넷으로 밀어내기 실점을 허용했다. 이후로도 만루 상황에서 적시타가 터져 2점을 추가로 내줬고, 상대의 노련한 주루 운영과 우전 안타가 이어지며 무려 6실점을 기록했다.혼란 속에서도 장수영은 아야카와 함께 블랙퀸즈 역사상 첫 견제사를 합작하며 흐름을 끊었고, 마지막 주자를 삼진으로 돌려세우며 가까스로 이닝을 마무리했다. 2회 말 공격에서는 세 타자가 모두 철통같은 내야 수비에 막히며 삼자범퇴로 이닝을 끝냈다.주전 2루수 김온아가 합류하며 수비진을 재정비한 블랙퀸즈는 3회 초, 장수영이 제구를 되찾으며 첫 주자와 세 번째 주자를 삼진 처리했고, 1루수 박하얀이 공을 안전하게 처리하며 빠르게 이닝을 교체했다. 3회 말 박하얀이 풀카운트 승부 끝에 출루한 뒤, 폭투를 놓치지 않고 3루까지 진루해 무사 주자 1, 3루 찬스를 만들었다.이어 아야카의 적시 안타로 1점을 만회했지만, 2루에 도달한 김민지가 공이 빠진 사이 3루를 노리다 아웃돼 아쉬움을 남겼다. 이후로도 상대의 연이은 폭투에 아야카와 신소정이 각각 3루, 2루 도루에 성공했고, 송아가 우익수 키를 넘기는 장타를 터뜨려 2점을 추가했다. 기세를 몰아 송아가 3루까지 도루하자 퀄리티스타트는 국가대표 상비군 출신 배봄이로 투수를 교체했고, 장수영과 김온아가 연속 삼진으로 물러나 추가 득점에는 실패했다.4회 초 장수영은 선두 타자를 삼진으로 잡아낸 뒤, 2아웃 1, 2루 상황에서 4번 타자 신누리를 직구 삼진으로 처리하며 탈삼진 7개째를 기록했다. 4회 말에는 김성연이 내야 뜬공으로 1아웃 된 뒤, 이수연이 비디오 판독 끝에 세이프 처리되며 출루에 성공했다. 직후 박하얀이 볼넷으로 출루해 1, 2루를 채웠고, 아야카가 통산 첫 멀티 히트를 기록하며 이수연이 홈을 밟아 6:4까지 추격했다. 다만 2아웃 2, 3루에서 신소정이 삼진으로 물러나며 흐름이 잠시 끊겼다.5회 초에도 마운드를 지킨 장수영은 삼자범퇴가 절실한 상황에서 대타자를 삼진으로 돌려세웠다. 이후 박하얀이 파울 지역에서 어려운 타구를 잡아 2아웃, 김성연이 3루로 굴러온 볼을 1루로 빨랫줄 송구하며 삼자범퇴로 이닝을 마쳤다. 5회 말 국대 출신 중견수 신누리로 투수가 교체된 가운데 송아와 장수영의 타구가 철벽 수비에 막히며 순식간에 2아웃이 됐고, 김성연이 삼진으로 물러나며 공수가 빠르게 전환됐다.마지막 6회에도 투수로 나선 장수영은 직구와 커브를 오가는 투구로 탈삼진 9개를 기록했다. 이후로도 자신의 최다 투구 수인 106개를 훌쩍 뛰어넘은 128개의 투구를 던진 끝에 탈삼진 10개를 채우며 무실점으로 이닝을 마무리했다. 6이닝 완투를 펼친 장수영의 투혼에 상대 팀에서도 "야구 잘한다!"라는 감탄이 쏟아져 나왔다. 마지막 공격에서는 퀄리티스타트에서 가장 빠른 볼을 던지는 김해리가 마무리 투수로 등판했고, 이수연-박하얀-김민지가 삼자범퇴로 물러나며 경기는 6:4로 종료됐다.경기 후 미팅에서 장수영은 "2이닝에서 6점만 안 줬어도 해볼 만했는데…"라고 자책했고, 송아 또한 "파울볼 하나를 못 쳐서…"라며 아쉬워했다. 통산 세 번째 패배로 선수 방출이 확정되며 분위기가 가라앉은 가운데, 박세리 단장은 "모든 경기가 끝난 후 방출 선수를 결정할 예정이니, 마지막 경기까지 최선을 다하자"라고 선수들을 다독였다. 추신수 감독은 "상대의 작전 야구에 밀린 경기였고, 안타 수는 우리가 하나 더 많았다"라며 "졌지만 배울 게 많은 경기였고, 블랙퀸즈가 얼마나 성장했는지 실감하며 큰 가능성을 봤다"고 격려했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr