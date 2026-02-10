사진=텐아시아DB

배우 박정민이 신세경을 극찬했다.10일 충주시 유튜브 채널에는 '박정민 x 충주맨 2편'이 공개됐다.이날 박정민은 연기자로서 겪는 가장 현실적인 순간을 털어놨다. 그는 "디렉션이 이해되지 않을 때가 있다. '이게 무슨 디렉션이지?' 싶은 순간도 있지만, 결국 감독이 그리는 그림을 따르는 게 맞다"고 밝혔다.그러면서 "사실상 우리(배우)는 노틸러스다. 도구다. 의견 충돌이 생기더라도 시간이 지나면 풀린다. 내가 망하냐?"고 솔직하게 털어놨다. 충주맨은 "난 입금 됐는데"라고 덧붙여 폭소를 유발했다.박정민은 영화 '휴민트' 캐스팅 라인업 중 두 번째에 이름을 올렸다. 그는 "첫 번째가 아니면 비슷하다"면서 "조인성은 정말 참된 선배의 표본이다. 밥 사주고, 술을 사주는 것을 넘어 정확한 조언을 해주는 사람"이라고 극찬했다.신세경에 대해 박정민은 "감히 말씀드린다. 제가 지금까지 본 연예인 중에 가장 예쁘다"면서 "굉장히 단단한 배우"라고 칭찬을 아끼지 않았다.박정민은 '연기 호흡'에 대한 질문에 "상대 배우가 잘할수록 좋다. 그래야 나도 잘해진다. 나는 빛이 안 나도 된다. 있는지 몰라도 된다"고 전했다. 그러나 단역 수준의 존재감을 우려하자, "내가 그 정도는 아니"라며 너스레를 떨었다.류승완 감독과 여러 번 작업을 함께한 박정민은 "캐스팅은 인맥보다 호흡인 것 같다. 잘 맞기도 하고, 내가 몸값이 싸다. 가끔은 안 받고 할 때도 있다"며 우정 출연도 흔쾌히 받는 모습을 보였다."작품을 하며 '흥행작' 느낌이 오는지" 묻자, 박정민은 "이동휘 형이 '극한직업' 제안을 받고 고민하더라. 나한테 전화가 왔는데, '경찰들이 치킨집에서 잠복을 하는데, 치킨집이 잘돼서 치킨을 막 만든다'는 설정이라고 했다. 잠결에 들어도 웃겨서 뭘 고민하냐고 했다. 만들 때는 모르지만, 나는 제3자라서 체감이 잘 됐다"고 회상했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr