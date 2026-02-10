사진=MBC 기상캐스터 고(故) 오요안나 사회관계망서비스(SNS) 캡처

사진=금채림 SNS

MBC가 프리랜서 기상캐스터 제도를 정리했다. 고(故) 오요안나가 직장 내 괴롭힘 문제로 사망한 지 1년 5개월 만이다.방송가에 따르면 MBC 기상캐스터들의 방송은 지난 8일로 마무리됐다. 향후 날씨 전달 체계는 정규직 기상기후 전문가 중심으로 바뀔 예정이다.MBC는 오요안나 1주기였던 지난해 9월 제도 개편 방침을 밝히며 프리랜서 기상캐스터 제도를 폐지하고 '기상기후전문가'를 정규직으로 채용하겠다고 밝힌 바 있다. 이로 인해 이현승, 김가영, 최아리, 금채림 등 기존 기상캐스터들은 모두 MBC를 떠나게 됐다.지난 8일 금채림은 자신의 SNS에 "지난 금요일, 기상캐스터로서 마지막 날씨를 전하게 됐다. MBC에서 보낸 약 5년의 시간 동안, 카메라 앞에선 늘 즐겁고 설레는 마음으로 날씨를 전해드렸다. 재난 상황에서의 특보와 중계, 새벽 방송까지 저에게 주어졌던 매 방송에 최선을 다했기에 후회는 없다”고 밝혔다.이어 “다만, 사랑하던 일과 직업이 사라진다는 사실 앞에서 아쉬움과 먹먹함이 남는 것도 솔직한 마음”이라며 “이번 마무리가 끝이 아닌 또다른 시작이 될 수 있도록 앞으로는 새로운 모습으로 다시 인사 드리겠다”고 덧붙였다.한편, 오요안나는 2024년 9월 직장 내 괴롭힘을 겪었다는 유언을 남기고 세상을 떠났다. 당시 MBC 소속 기상캐스터 4명이 가해자로 지목됐으며 유족 측은 이 중 한 명을 상대로 민사소송을 제기했다.이후 고용노동부는 오요안나의 직장 내 괴롭힘 의혹에 대해 "괴롭힘으로 볼만한 행위가 있었다"고 결론을 내렸다. 그러면서도 "근로기준법상 근로자로 인정되지는 않아 직장 내 괴롭힘 규정이 적용되지 않는다"고 발표했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr