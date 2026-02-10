사진=텐아시아DB

사진=텐아시아DB

이른바 '주사이모'로 불리는 인물이 경찰 조사 이후 의미심장한 게시물을 올리면서, 방송인 전현무를 둘러싼 '불법 의료 행위' 의혹이 다시 고개를 들고 있다. 의료 기록까지 공개하며 논란에서 한발 물러서는 듯 보였던 전현무에게 또다시 의심의 시선이 향하는 모양새다.주사이모 A씨는 지난 9일 자신의 SNS에 "사람이 한번 죽다 살아나 보니 생각이 많이 달라졌다"는 심경 글과 함께 '전·무'를 연상시키는 이미지, MBC 예능 '나 혼자 산다' 로고를 게시했다가 삭제했다. 해당 게시물은 프로그램 출연진인 전현무를 겨냥한 것이 아니냐는 해석을 낳았다. 앞서 A씨는 경찰 조사를 마친 직후에도 "9시간 조사. 이제 너희들 차례야. 특히 한 남자"라는 문구를 남기며 특정 인물을 암시하는 듯한 표현으로 의혹을 키운 바 있다.A씨는 국내 의사 면허 없이 연예인들에게 의료 행위를 했다는 의혹으로 의료법 및 마약류관리법 위반 혐의 등을 받으며 수사를 받고 있다. 이 과정에서 박나래, 키, 유튜버 입짧은햇님 등이 연루됐다는 의혹도 함께 제기됐다.덩달아 전현무도 이름이 거론됐다. 과거 차량 안에서 수액을 맞는 장면이 담긴 '나 혼자 산다' 방송이 재조명되며 논란의 중심에 선 것. 하지만 소속사 SM C&C는 병원 진료와 의료진 처방에 따른 합법적 치료였다고 해명했다. 또한 진료 기록부까지 공개하며 불법 시술이나 개인 의료 호출은 없었다는 점을 강조했다. 이 과정에서 전현무가 발기부전 치료제를 처방받았다는 사실까지도 밝혀졌다.그럼에도 불구하고 주사이모 A씨가 경찰 조사 이후 전현무를 연상시키는 메시지를 연이어 남기면서, 수사 과정에서 전현무와 관련된 발언이 있었던 것 아니냐는 관측이 나온다. 이에 수사 경과에 따라 전현무가 참고인 조사 대상으로 거론될 가능성도 배제할 수 없다는 전망이 조심스럽게 제기된다. 주사이모 리스크가 다시 확산되는 가운데, 전현무를 둘러싼 논란의 향방에 관심이 쏠리고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr