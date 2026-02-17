키스오브라이프 나띠, 엔믹스 릴리, 케플러 김채현/ 사진=텐아시아 DB

2026년 병오년(丙午年), '붉은 말'의 해가 밝았다. 뜨거운 기운을 품고 거침없이 질주하는 적토마의 해다. 가요계에도 이러한 기세를 닮은 스타들이 있다. 자신만의 속도로 달려 나갈 2002년생 말띠 아이돌 스타들의 새해 목표와 각오를 들어봤다.엔믹스(NMIXX)는 데뷔 때부터 선보여온 '믹스팝'으로 대중을 사로잡는 데 성공했다. 엔믹스는 지난해 10월 13일 발매한 'Blue Valentine'(블루 밸런타인)으로 멜론 톱 100, 일간 및 주간, 2025년 11월 월간 차트 등 국내 주요 음원 차트 최정상을 차지하며 커리어 하이를 달성했다.엔믹스는 데뷔 첫 월드투어로 활약세를 이어간다. 투어는 다음 달 17일(이하 현지시간) 마드리드, 20일 암스테르담, 22일 파리, 24일 프랑크푸르트, 26일 런던, 29일 토론토, 31일 브루클린, 4월 2일 내셔널 하버, 4일 어빙, 7일 오클랜드, 9일 로스앤젤레스 등지에서 열리며 추후 개최지가 추가될 예정이다.릴리는 "올해는 엔믹스가 많은 분들께 사랑 받은 2025년을 보내고 맞이한 해라 더욱 설레는 마음으로 시작했다. 특히 첫 월드투어를 펼치고 세계 각지 엔써(팬덤명)와 만날 계획이라 기대가 무척 크다. 앞으로도 엔믹스는 멋진 음악과 무대 보여드릴 테니 큰 관심과 응원 부탁드린다. 2026년 설 연휴도 즐겁게 보내시고, 새해 복 많이 받으시길 바란다"고 말해 기대감을 키웠다.새로운 도약을 예고한 키스오브라이프(KISS OF LIFE)는 오는 4월 컴백을 앞두고 새 앨범 준비에 박차를 가하고 있다. 2023년 데뷔 이후 앨범마다 뚜렷한 콘셉트로 대중에게 존재감을 각인시킨 이들은 다가올 새 앨범을 통해 한층 진화한 음악적 스펙트럼과 성장을 증명할 계획이다.나띠는 "설 연휴를 맞아 인사드릴 수 있어서 기쁘다. 올 한 해도 모두 건강하고 행복한 시간 많이 보내셨으면 좋겠다. 2026년이 말띠의 해라서 개인적으로 더 설렌다. 말처럼 멈추지 않고 앞으로 계속 달리면서, 좋은 에너지 많이 전해드리고 싶다. 4월에 컴백을 앞두고 있는 만큼 더 열심히 준비하고 있고, 말띠의 해에 어울리는 열정적인 모습으로 무대에서 보여드릴테니 많이 기대해달라"고 전했다.케플러(Kep1er)가 최근 첫 아시아 투어를 마쳤다. 지난해 8월 일곱 번째 미니 앨범 '버블 검'(BUBBLE GUM)을 발매한 케플러는 9월 서울에서 아시아 투어의 막을 올렸다. 이어 지난해 12월 6일 홍콩을 시작으로 12월 12~14일 교토, 같은 달 20일 대만 공연을 소화하며 연말까지 아시아 투어 일정을 완주했다. 특히 일본을 중심으로 큰 인기를 끌고 있는 케플러는 음악 특집 프로그램 NTV '베스트 아티스트 2025'(ベストアーティスト2025)에 출연하는 등 글로벌 무대에서 존재감을 보여줬다.2025년을 빈틈없이 채운 김채현은 "어색하지만 2026년이다. 모든 분이 행복하고 아프지 않은 한 해가 되면 좋겠다. 말띠의 해인 만큼, 더 자신감을 갖고 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 노력하겠다. 병오년, 저도 더욱 힘차게 달려보겠다. 올해는 더 많이, 자주 케플리안(팬덤명)을 만나고 싶다. 팬분들이 저희 케플러와 함께 행복할 수 있도록 다양한 모습과 좋은 음악 들려드리는 한 해로 만들어보겠다"고 당찬 목표를 밝혔다.피프티피프티(FIFTYFIFTY)는 '큐피드', '푸키', '가위바위보'까지 이지리스닝 장르의 곡들로 사랑받았다. 특히 '푸키'는 챌린지 열풍을 일으키며 인기를 끌었다. 최근에는 데뷔 첫 힙합곡 '스키틀즈'로 음악적 스펙트럼을 확장했다.피프티피프티 소속사 어트랙트에 따르면 '스키틀즈'는 지난달 20일 공개된 '미디어 베이스 탑 40'에서 38위에 랭크됐다. 미디어 베이스는 북미 라디오 에어플레이 데이터를 집계하는 차트로, 라디오 스테이션에서 재생된 횟수를 기준으로 집계하며 실제로 최근 현지 라디오에서 자주 선곡되고 있는지를 확인할 수 있는 차트다. 탑 40차트 진입은 북미권에서의 대중적인 인기를 누리고 있음을 보여준다.키나는 "2026년 말띠 해를 맞아 멈추지 않고 앞으로 나아가는 한 해를 보내고 싶다. 피프티피프티 키나로서 다양한 도전과 성장을 통해 음악과 무대로 진심을 전하는 아티스트가 되겠다. 2026년, 키나가 전하는 좋은 기운과 함께 따뜻한 한 해 보내시길 바란다"고 포부를 밝혔다.베이비몬스터(BABYMONSTER)가 사랑스러운 에너지로 음악방송 무대를 장식하며 역주행 열기에 불을 지폈다. 베이비몬스터는 지난 5일 오후 방송된 Mnet '엠카운트다운'에 출연해 정규 1집 [DRIP] 수록곡 'Really Like You'를 선보였다. 'Really Like You'는 발표된 지 1년 2개월이 지났음에도 음악팬들 사이 자연스럽게 확산되며 역주행 흐름을 탔고, 그 성원에 대한 보답으로 이번 스페셜 스테이지가 마련됐다.베이비몬스터의 'Really Like You'는 챌린지 열풍에 힘입어 각종 플랫폼에서 유의미한 성적을 내고 있다. 이 곡은 틱톡 코리아 뮤직 바이럴 50 차트 1위를 차지하는 등 SNS에서 뜨거운 화제성을 자랑하고 있으며 국내외 주요 음원 차트에 재진입해 자체 최고 순위를 경신했다.루카는 "2026년을 맞아 이렇게 인사드릴 수 있어서 기쁘다. 여러분 모두 새해 복 많이 받으시고, 올 한 해 건강하고 행복한 일들만 함께하시길 바란다. 올해가 말띠 해인 만큼 좋은 일이 가득할 것 같아 기대된다. 힘차게 달리는 말처럼, 저도 앞으로 계속 열심히 달려 나가겠다"고 말했다.하이키가 상반기부터 활동에 박차를 가한다. 하이키는 다음 달 5일 오후 6시 다섯 번째 미니앨범 '러브챕터'(LOVECHAPTER)를 발매한다. '러브챕터'는 하이키가 지난해 6월 발매한 미니 4집 '러브스트럭'(Lovestruck) 이후 약 9개월 만에 선보이는 새 미니앨범이다. 지난 1월에는 신곡 '세상은 영화 같지 않더라'로 대중과 만났다. 멤버들은 겨울과 어울리는 포근한 감성으로 따스한 위로를 선사했다. 봄과 함께 돌아오는 하이키가 어떤 싱그러운 사랑 이야기를 표현할지 기대가 쏠린다.휘서는 "올해가 2002년생들이 '예쁜 나이 25살'이 되는 해이기도 하면서 말띠의 해라 정말 기대된다. 항상 꿈을 향해 가는 길에 팬들에게 큰 행복을 전해드리고 싶다. 2026년도에 많은 활동이 준비돼 있다. 1월 디싱 '세상은 영화 같지 않더라'도 많이 사랑해 주시고 앞으로의 활동들도 많은 기대와 관심 부탁드린다. 새해 복 많이 받으시길 바란다"고 전했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr