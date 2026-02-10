미미미누, 해마다 성덕됐었네…완전체 예고에 '2027년' 기대

교육 유튜버 미미미누가 해마다 '성공한 덕후'가 됐음을 인증했다.미미미누는 지난 9일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 미미미누가 2024년부터 해마다 대성, 태양, 지드래곤 순으로 빅뱅 멤버들과 만난 모습. 특히 빅뱅이 올해 완전체 활동을 예고하면서 2027년 미미미누가 멤버들과 한 자리에서 만날 수 있을지 기대를 모았다.앞서 미미미누는 유튜버 시작 전, 고려대학교 재학 중 교수님 앞에서 빅뱅의 '거짓말'을 열창해 유명세를 얻었다.한편 미미미누는 1995년생으로 올해 30세다. 5수 끝에 고려대학교 행정학에 합격했으며, 현재 교육 크리에이터로 활동 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr