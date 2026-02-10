/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진=SBS ‘동상이몽2’

SBS '동상이몽 시즌2 – 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에 역대 '100번째 운명 부부'로 전 메이저리거 김병현이 등판한다. 김병현은 아시아 선수 최초로 MLB 내셔널리그 소속으로 월드 시리즈 우승을 차지했다. 김병현은 메이저리그에서 활동 당시 연봉으로 237억 원을 받았다.최근 진행된 촬영에서 김병현은 몇만 명 앞에서도 의연한 모습을 보이던 선수 시절과 달리, 홀로 인터뷰석에 앉아 "(아내 없이) 혼자 하면 안 되냐"며 초조한 모습을 보였다. 그 이유는 바로 결혼 17년 차에 접어든 지금까지 꽁꽁 숨겨왔던 아내와의 첫 부부 예능 출격이기 때문이었다. 이를 지켜보던 MC들 역시 "김병현과 절친한 사이지만 아내를 보는 건 처음이다", "우리한테도 숨겼다"며 놀라움을 드러냈다.그러나 곧이어 등장한 김병현 아내 한경민은 연극 영화과 출신다운 단아한 미모로 모두의 감탄을 자아냈다. 베일에 싸여 있던 '야구 레전드' 김병현 아내의 정체는 방송에서 확인할 수 있다.아내 한경민은 "모든 게 비밀인 남편. 이렇게 사는 게 맞나요?"라고 입을 떼 스튜디오를 술렁이게 했다. 그녀는 그간 쌓아왔던 설움을 폭발시키듯 김병현에 대한 역대급 폭로전을 펼쳐 스튜디오를 발칵 뒤집어 놓았다. 이는 바로 '연쇄 창업마' 김병현이 무려 12번째 창업에 도전하는 동안 아내 한경민과 단 한 번도 논의한 적이 없었다는 것.심지어 한경민은 "(아내지만) 개업, 폐업 소식은 모두 지인과 기사를 통해 듣는다"고 밝혀 모두를 충격에 빠트렸다. 곧 김병현은 12번째 소시지 사업에 사활을 거는 모습을 보였다. 이후 아내가 김병현 앞에서 갑작스럽게 눈물을 보여 김병현을 당황케 했는데, 과연 눈물의 의미는 무엇일지 궁금증을 자아낸다.10일 밤 10시 40분 방송되는 SBS '동상이몽2'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr