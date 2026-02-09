사진제공=엘케이엠팩토리플러스

사진='환승연애4' 캡처

'환승연애4' 최윤녕이 전 연인 이재형에게 진심 어린 사과를 전했다며, 방송 편집으로 인해 생긴 오해에 대해 직접 해명했다.최근 서울 마포구의 한 카페에서 티빙 오리지널 '환승연애4'에 출연한 최윤녕을 만났다. '환승연애4'는 다양한 이유로 이별한 커플들이 한 집에 모여 지나간 연애를 되짚고 새로운 인연을 마주하며 자신만의 사랑을 찾아가는 연애 리얼리티 프로그램이다.방송 당시 최윤녕은 전 연인 이재형과 대화를 나누는 장면에서 자신의 잘못에 대해 사과하지 않은 것처럼 비쳐, 시청자들 사이에서 논란이 일었다. 일부 시청자들은 "왜 한마디의 사과도 하지 않느냐" 등의 반응을 보이며 그의 태도를 문제 삼았다. 그러나 최윤녕은 실제 촬영 당시 이재형에게 미안하다는 말을 분명히 전했으며, 해당 장면이 편집 과정에서 방송에 담기지 않았다고 설명했다.최윤녕은 "15화에 재형 오빠와 대화를 길게 나누는 장면이 나왔는데, 그때 분명히 방 안에서 (재형 오빠에게) 미안하다고 사과했다"라며 "그 장면이 편집되면서 '왜 사과 안 하냐'는 반응이 이어져서 너무 억울했다. 길게 나눈 대화가 짧게 편집되다 보니 가장 중요했던 사과하는 부분이 쏙 빠진 것 같다"고 말했다.이후 재형과는 좋은 관계를 유지하고 있다고. 최윤녕은 "이후에도 미안한 마음이 커서 방송이 끝나고 화보 촬영을 할 때도 거듭 사과의 뜻을 전했다"라며 "지금은 종종 안부도 묻고 연락을 이어가면서 잘 지내고 있다"고 덧붙였다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr