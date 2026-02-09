가수 화사, 우디/사진=텐아시아 DB

2월 '텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)' 투표가 시작된다. 가수 우디와 화사 등 음원 강자 사이 인기 경쟁이 본격화됐다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'는 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.이번 2월 투표는 9일 0시부터 오는 22일 오후 11시 59분까지 진행된다.'아티스트탑텐' 글로벌 투표는 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 실시된다.핫 장르 브랜드 부문에서는 우디, 화사, 우즈, 한로로, 다비치, 르세라핌, 제이홉, 올데이프로젝트, 이찬혁, 로이킴, 박군, 손빈아, 김용빈, 홍자, 박서진, 김소연, 추혁진, 최우진, 김용필, 김다현까지 총 20팀이 후보로 올랐다.이중 가장 큰 사랑을 받은 두 가수는 우디와 화사였다. 우디는 지난 7일, 8일 양일간 서울 마포구 구름아래소극장에서 단독 콘서트 'Woody, Story(우디, 스토리)'를 개최하고 팬들과 만났다. 또한, 그는 오는 12일 오후 6시 '한잔만 더 해요'와 '오는 비는 그냥 맞자' 등 총 4곡이 수록된 새 EP 'Woody. zip(우디.집)'을 발매한다.화사는 지난해 11월 19일 여의도 KBS홀에서 열린 '제46회 청룡영화상'에서 배우 박정민과 축하무대를 펼치며 큰 사랑을 받았다. 당시 불렀던 'Good Goodbye'(굿 굿바이) 뮤직비디오는 지난달 30일 오전 9시 20분 기준 화사 공식 유튜브 채널에서 1억 뷰를 돌파했다. 지난해 10월 15일 오후 6시 음원과 함께 동시 공개된 지 약 3개월 보름만이다.'아티스트탑텐' 투표는 텐아시아 투표 서비스를 통해 진행된다. 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr