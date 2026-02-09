그룹 프로미스 나인, 하데스/사진제공=어센드, SOOP

2월 '텐아시아 아티스트탑텐(TENASIA ARTIST TOP TEN)' 투표가 시작된다. 큰 사랑을 받고 있는 아티스트인 그룹 프로미스 나인과 버추얼 아이돌 그룹 하데스 사이 인기 경쟁에 불이 붙었다.텐아시아가 주관하는 '아티스트탑텐'는 매달 가장 화제성 있는 국내 아티스트들을 선정하는 대회다. K팝을 대표하는 남자 아이돌, 여자 아이돌, 장르(인디, 혼성 그룹, 발라드 등) 아티스트들이 각 분야의 1위 자리를 놓고 경쟁하게 된다.이번 2월 투표는 9일 0시부터 오는 22일 오후 11시 59분까지 진행된다.'아티스트탑텐' 글로벌 투표는 K-팝 보이 브랜드(K-POP BOY BRAND), K-팝 걸 브랜드(K-POP GIRL BRAND), 핫 장르 브랜드(HOT GENRE BRAND) 부문으로 나뉘어 실시된다.K-팝 걸 브랜드 부문에서는 프로미스나인, 하데스, 김세정, 아이들, 아이유, 트와이스, 드림캐쳐, 오마이걸, 마마무, 소녀시대, 니쥬, 아이브, 블랙핑크, 베이비몬스터, 소유, 이세계아이돌, 하츠투하츠, 레드벨벳, 우주소녀, 엔믹스까지 총 20팀이 후보로 올랐다.이중 지난달 가장 관심을 많이 받았던 아티스트는 프로미스나인과 하데스였다. 프로미스나인은 지난달 30일 오후. 서울 성북구 고려대 화정체육관에서 '2025-26 프로미스나인 월드 투어 앙코르 '나우 투모로우.'('NOW TOMORROW.')' 공연을 개최했다. 미국과 도쿄, 타이베이 등 11개 도시를 거친 월드 투어 '나우 투모로우.'를 향한 플로버(flover, 팬덤명)들의 열렬한 성원에 보답하고자 준비된 공연이다.하데스는 스트리머 봉준이 기획한 버추얼그룹이다. 이들은 지난해 말과 올해 초 낸 디지털싱글이 잇따라 멜론 TOP100 순위 진입 등에 성공하며 주목받고 있다. 하데스는 지난해 12월 26일 디지털싱글 1집 를 선보여 멜론 TOP100 2위에 올랐다. 지난달 9일 나온 2집 '두번째지구(Planet B)'는 11일 TOP100 1위를 기록해 화제를 모았다.'아티스트탑텐' 투표는 텐아시아 투표 서비스를 통해 진행된다. 순위는 텐아시아 애플리케이션에서 진행된 투표 점수 100%로 정해진다. 매달 투표가 마감된 뒤, 팬들의 투표 점수를 합산한 가장 높은 점수로 아티스트 TOP 10이 선정된다. 투표 페이지에서는 출석 체크 시 매일 하트 1개를 선물로 주는 이벤트도 진행되고 있다.K-팝 보이 브랜드, K-팝 걸 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 아이돌챔프 월간 차트 상위 아티스트 TOP 20팀으로 선정된다. 핫 장르 브랜드 부문 후보는 당월 멜론차트 및 셀럽챔프 월간 차트 상위 아티스트 20팀으로 정해진다.'아티스트탑텐' TOP 10에 이름을 올린 아티스트들에게는 최종 순위와 연계한 특집 기사, 텐아시아 홈페이지 홍보, 다음 달 아티스트탑텐 후보 포함(1위 아티스트 한정) 등 혜택이 제공된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr