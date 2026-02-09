사진=텐아시아DB

배우 선우용여가 과거 뇌경색을 진단받은 이후 건강에 대한 생각이 달라졌다고 털어놨다.지난 8일 유튜브 채널 '지식인사이드'에는 '선우용여가 이병철 회장 앞에서도 당당했던 이유'라는 제목의 영상이 올라왔다. 영상에서 MC 한석준은 선우용여에게 "선생님 뇌경색이 방송 촬영 중이었던 일인데 어떻게 된 일이냐"라며 2016년 발생했던 일에 관해 물었다.선우용여는 "아침에 (집에서) 나오는데 8월이니깐 '더운가 보다'의 느낌이었다. 그러고 방송국에 갔다"고 말했다. 이어 그는 "녹화하는데 오버랩을 쳐야 하는데 그게 안 되더라. 말이 안 나오더라"고 회상했다.후배가 병원을 가보라고 권유했다고. 선우용여는 "그때 (김)경란이가 스톱하더니 나한테 와서 '선생님 왜 그래요?'라고 하더라"라며 "거기에 내과 선생님이 있었다. 나보고 손을 들어보라고 하는데 왼손이 안 올라가더라, 빨리 병원 가라고 해서 병원으로 갔다"고 말했다.이어 선우용여는 "(병원에) 가자마자 혈전 용해제를 놓더라. 수술은 안 했다. 그런데 거기 너무 아픈 환자들이 많더라. 저렇게 살려고 아등바등하는 분들이 이렇게 많구나 싶었다"고 덧붙였다. 그는 "'내 몸을 너무 혹사했구나'라는 생각을 했다. 그때부터 내 몸을 사랑하게 됐다. 그전까지는 '아무거나 먹어도 된다', '비타민이 뭐가 필요하나' 등의 생각을 했었다"고 털어놨다.이후 식습관에도 변화가 생겼다고. 선우용여는 "그래서 (호텔) 조식을 먹기 시작했다"라며 "조식을 먹으면 내가 먹고 싶은 걸 찾아 먹을 수 있다"고 말했다. 또 "내가 혼자 쇼핑한다고 사 오면 한 끼 먹으면 다 버려야 한다. 그러니깐 그냥 조식 가는 게 낫겠다 싶어 가게 된 것"이라고 설명했다.선우용여의 이야기를 들은 한석준은 "나도 작년에 실신한 적이 있다"고 말했다. 이에 선우용여는 "건강 관리를 빨리하라는 신호다"라고 조언했다. 이후 한석준이 "다시 20대로 돌아가도 이렇게 치열하게 살 거냐"고 묻자 선우용여는 "되지도 않는 얘기다. 그런 얘기 할 필요도 없다. 이런 얘기 하지도 마라"고 답해 웃음을 자아냈다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr