사진 = 아이유 인스타그램

사진 = 아이유 인스타그램

사진 = 아이유 인스타그램

사진 = 아이유 인스타그램

가수 겸 배우 아이유가 동안 미모를 뽐냈다.최근 아이유는 자신의 인스타그램에 "세로 1월"이라는 멘트와 일상 사진을 공개했다.사진 속 아이유는 후드 집업 차림으로 초근접 앵글을 소화하며 또렷한 눈빛을 담았다. 다른 사진에서는 어깨 라인이 드러나는 연한 톤의 튤 소재 드레스를 입고 노란 카라꽃을 들고 눈을 감은 채 차분한 표정을 지었다.차량 내부로 보이는 공간에서 촬영한 셀카에서는 웨이브 헤어와 내추럴한 메이크업으로 담백한 무드를 더했다. 풍선과 꽃다발이 놓인 공간에서는 옆모습으로 앉아 장식과 꽃을 바라보는 순간을 담아 한층 부드러운 분위기를 완성했다.이를 본 팬들은 "요정님 미모 폼 미쳤다" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "진짜 겁나 이쁘다" "드라마 나오면 또 어쩌냐 더 이뻐지겠네 " "귀여워" 등의 댓글을 달았다.한편 1993년생인 아이유는 오는 4월 첫 방송 예정인 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'을 차기작으로 앞두고 있으며 1991년생인 배우 변우석과 함께 출연한다. 한편 아이유는 1989년생 배우 이종석과 공개 연애 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr