박재범/ 사진=텐아시아 DB

사진=KBS '사장님 귀는 당나귀 귀'

홍대여신 요조의 공개 러브콜에 가수 박재범이 화답한다.KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'(연출 최승희/이하 '사당귀')는 일할 맛 나는 일터를 만들기 위한 대한민국 보스들의 자발적인 역지사지, 자아성찰 프로그램. 지난 회는 최고 시청률 7.9%, 전국 시청률 5.1%의 상승세로 191주 연속 동시간대 예능 1위의 압도적 위엄을 드러내고 있다. (닐슨 코리아 기준)8일 방송되는 '사당귀'에는 와우산패밀리의 수장 김윤주, 홍대여신 요조, 박보검의 뮤즈 장들레가 출연해 설렘 속에 박재범과 역사적 만남을 갖는다. 요조는 지난 첫 출연에서 "박재범 님이 프로듀서를 맡아 주시면 좋을 거 같다. 박재범 님을 제가 좋아한다"라며 박재범에게 공개 러브콜을 보내 화제가 된 바 있다. 이에 박재범이 드디어 화답했다고 전해져 요조와 박재범의 컬래버가 성사될지 궁금증을 치솟게 한다. 박재범은 "팬들이 영상을 보내줘서 (요조의 러브콜 영상을) 나도 봤다"라며 "요조님에게 감사한다"라고 소감을 밝혔다는 전언.특히, 이날 요조는 자신의 음악 인생 처음으로 미디로 작곡한 박재범 헌정곡을 공개해 시선을 사로잡는다. 요조는 박재범을 기다리는 내내 초조한 모습을 감추지 못하더니 박재범을 만나자마자 얼굴을 붉게 물들이며 소녀 같은 수줍음을 드러내는 것도 잠시 "박재범님을 굉장히 본받고 싶은 부분이 있다. 제 피 속에 힙합이 있어요"라고 고백해 박재범의 시선을 사로잡는다. 이어 요조는 "재범님을 생각하며 만들었어요. 자연스럽게 나온 곡입니다. 제목은 '천지창조' 입니다"라더니 "재범님과 함께 하고 싶어서 미디를 처음 해봤습니다"라며 첫 미디엄 템포곡 '천지창조'를 공개한다. "좋아해 아주 많이 많이"라는 가사에 전현무는 "요조가 박재범에게 흠뻑 빠졌네"라며 요조의 색다른 변화에 기대를 드러낸다.이날 박재범은 장들레와 롱샷의 즉석 댄스를 직관한 후 "파격적이다"라고 놀라움을 감추지 못한다고. 또한 장들레가 "저는 힙합을 모르지만 힙합에 대해 가르침을 주세요"라며 자신의 자작곡 '힙합레슨'을 들려주자 박재범은 "뭘 하시든 들레 씨꺼가 되는 거 같다. 그래서 천재라고 하는구나"라며 눈을 반짝이며 큰 관심을 보인다고.KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'는 매주 일요일 오후 4시 40분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr