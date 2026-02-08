사진=텐아시아 DB

방송인 박나래, 샤이니 키 등 연예인을 상대로 불법 의료 행위를 했다는 의혹을 받는 이른바 '주사이모' A씨가 경찰 조사를 받았다고 밝혔다.A씨는 7일 자신의 SNS에 "얼마 전 약 9시간 동안 조사를 받았다"는 내용의 글을 올렸다. 그는 "사실이 아닌 부분에 대해서는 분명히 아니라고 말씀드렸으며, 부족했던 부분에 대해서는 잘못을 인정했다"고 했다.이어 "이번 일을 계기로 스스로를 돌아보게 됐고, 앞으로는 인간관계에 있어 더욱 신중해야겠다는 생각을 많이 했다"고 말했다. 그는 "현재 허위사실 유포, 거짓 제보, 초상권 침해, 명예훼손, 악성 댓글 등 법률대리인과 상의해 채증·정리하고 있으며, 선처 없이 법적 절차에 따라 엄정하게 대응하겠다"고 강조했다.A씨는 해당 게시물을 삭제한 뒤, 서울 강남경찰서 전경 사진을 올리며 "9시간 조사. 이제 너희들 차례야. 특히 한 남자"라는 문구를 게시해 눈길을 끌었다.한편, A씨는 의료법 위반, 보건범죄단속에 관한 특별조치법 위반, 마약류관리법 위반 등의 혐의로 서울 강남경찰서의 조사를 받고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr