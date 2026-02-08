유세윤/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공=채널S, SK브로드밴드

'독박투어4' 유세윤이 '최다 독박자' 벌칙으로 화사의 '굿 굿바이(good goodbye)'를 패러디하면서 군산 겨울바다에 몸을 담갔다.7일 방송된 채널S '니돈내산 독박투어4'(채널S, SK브로드밴드 공동 제작) 36회에서는 '처갓집 투어'에 나선 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 장동민의 처갓집이 있는 전국 군산으로 내려가 '장동민 장인어른'픽 맛집과 명소를 체험하는 현장이 펼쳐졌다. 특히 '국내 여행' 편에 약했던 유세윤이 이번에도 '최다 독박자'가 돼, '화사 분장하고 겨울바다 입수하기' 벌칙을 실행하는 모습으로 시청자들의 도파민을 자극했다.다음 목적지는 장동민의 처갓집 근처 카페였다. 모두가 자리 잡고 장동민의 장인어른을 기다리던 중, '쾌남 포스'의 장인어른이 등장했다. 그는 "우리 장사위! 하고 싶은 건 다 해~"라며 호쾌하게 웃었다. '독박즈'는 "장인어른 성격이 동민이랑 비슷하다"고 감탄했다. 장인어른은 "빵을 내가 사겠으니 주문해라"고 했으나, '독박즈'는 "게임으로 정해야 한다"고 설명했다. 이후, 책을 활용한 '복불복 게임'을 했는데, 여기서 홍인규가 독박자가 됐다.빵을 먹던 중, 장인어른은 "우리 사위가 진짜로 성실하다. 얼마 전에도 딸에게 전화가 왔는데 '남편이 육아를 정말 잘 도와준다'고 했다. 촬영 있는 날도 새벽까지 육아를 한다"며 사위자랑을 늘어놨다. 그러자 김대희는 "장인어른께서 동민이에게 금시계도 선물해 주셨다던데"라고 물었다. 장인어른은 "어느 날 (사위와) 밥 먹으며 TV를 보는데 한 남자 연예인이 시계 자랑을 하더라. 그걸 보고 바로 내가 차고 있던 시계를 벗어줬다"고 말했다.훈훈한 분위기 속, '독박즈'는 '군산 가이드'를 자처한 장인어른과 함께 영화 '타짜', '8월의 크리스마스' 촬영지를 둘러봤다. 이후 장인어른픽 맛집으로 걸음을 옮겼다. '군산 한 상' 차림을 주문한 장인어른은 보리굴비와 박대구이, 간장게장 등을 권했고, 식사 중 "동민이의 결혼 비하인드가 궁금하지 않냐"며 입을 열었다. 그는 "사실 우리 딸이 결혼 전까지는 엄마밖에 몰랐다. 동민이와 골프 라운딩을 하며 처음 만났는데, 우리 딸이 매 홀마다 엄마에게 전화를 걸어 보고를 했다고 한다"고 첫 만남을 언급했다. 장동민은 "그때 (아내에게) 남자친구가 있는 줄 오해했다. 나중에 엄마인 걸 알고, 뒤풀이 자리에서 전화를 걸어서 '어머님! 저 씨암탉 한 마리만 잡아 달라'고 했다"고 말했다. 그러면서 그는 "(첫 만남이었지만) 엄마랑 통화하는 모습에 반해서 결혼을 생각하게 됐다"고 털어놨다.장인어른과 훈훈하게 헤어진 '독박즈'는 마지막으로 '최다 독박자' 벌칙을 수행하러 떠났다. '5독'으로 '최다 독박자'가 된 유세윤은 화사의 '굿 굿바이' 퍼포먼스를 패러디하면서 겨울바다에 입수하기로 했는데, 이때 '독박 4위'인 김준호가 상대역인 박정민 역할로 낙점됐다. 유세윤은 "난 유행 지난 거 따라하는 게 제일 싫다"며 절규했고, 그럼에도 화사 분장을 한 채 김준호와 '굿 굿바이' 춤을 춘 뒤, 겨울바다에 입수했다.채널S '니돈내산 독박투어4'는 매주 토요일 오후 9시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr