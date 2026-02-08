사진 = 안현모 인스타그램

방송인 안현모가 겨울에도 식지 않는 아이스크림 사랑을 전하며 단정하고 세련된 미모를 과시했다.최근 안현모는 자신의 인스타그램에 "겨울에도 식지 않는 뜨거운 아이스크림 사랑"이라며 자체 광고를 해 눈길을 끌었다.사진 속 안현모는 대형 브랜드 로고와 문구가 적힌 벽면 앞 벤치에 앉아 환하게 웃고 있다. 아이보리 톤의 재킷 원피스 스타일을 깔끔하게 소화했고, 다리를 꼬아 앉은 포즈로 슬림한 실루엣과 각선미가 자연스럽게 드러난다. 양손에는 서로 다른 컬러의 아이스크림 컵을 들어 올려 장난기 있는 분위기를 만들었고 옆에는 작은 테이블과 쇼핑백이 놓여 편안한 나들이 무드를 더한다. 벽면에 크게 적힌 영어 문구가 배경을 채우며 사진 전체가 팝업 공간을 방문한 듯한 콘셉트로 완성됐다.팬들은 "언니 예뻐요", "너무 아름다우셔", "옷이 이쁘네요", "늘 본받네요", "이 포즈는 귀엽습니다", "내 롤모델", "품격 있는 미모", "지성과 미모의 완벽 조합", "분위기 진짜 좋다", "지적인 미소 너무 예쁘세요", "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "정말 우아해요", "늘 고상한 현모님" 등의 댓글을 남기며 감탄을 아끼지 않았다. 앞서 안현모는 APEC 정상회의가 열린 경주에 방문한 바 있다. 이처럼 안현모는 방송과 강연, 통역 활동 등 다방면에서 활약 중이며, 전문성과 품격을 모두 갖춘 방송인으로 꾸준히 사랑받고 있다.한편 안현모는 다양한 방송 및 MC 활동을 통해 대중과 소통하고 있다. 1983년생인 안현모는 한국외국어대학교 통번역대학원 국제회의통역 석사 출신으로 SBS에서 기자로 활동했었다. 또 안현모는 2017년 브랜뉴뮤직 대표 라이머와 결혼한 후 2023년 11월 파경을 맞았다. 이혼 이후에도 본업과 본업 외 활동을 활발하게 이어가고 있는 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr