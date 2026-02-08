사진 = 뷔 인스타그램
방탄소년단(BTS) 멤버 뷔의 아찔한 비주얼이 전세계 아미의 마음을 녹였다.

최근 뷔는 자신의 인스타그램에 "1월 오아리 2월 하지메"라는 멘트와 사진을 올렸다. 이는 일본어로 '오아리(終わり)'와 '하지메(始め)'는 각각 '끝'과 '시작'을 뜻한다.
공개 된 사진 속 뷔는 도심 거리에서 모자를 눌러쓰고 두툼한 아우터를 걸친 채 간식을 입에 문 모습으로 카메라에 포착됐다.
또 다른 사진에서는 실내 공간에서 자연스러운 표정으로 셀카를 남겼고 꽃가지가 꽂힌 화병 앞에서 장난기 어린 표정을 지어 보이기도 했다.

이어 체크 패턴 머플러와 안경을 매치한 채 카페로 보이는 공간에서 근접 샷을 남겼으며 검은 니트와 청바지 차림으로 소파에 앉아 옆을 바라보는 컷에서는 차분한 분위기가 강조됐다.
한편 방탄소년단은 현재 4년 만에 발매되는 앨범과 컴백 준비를 위해 포르투갈에 머무르고 있는 것으로 알려졌다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

