이미지 크게보기 사진 = KBS2TV '살림하는 남자들 시즌2'

그룹 신화 이민우가 부모님과 갈등 끝에 결국 분가 상황을 맞아 서운한 마음을 내비쳤다.7일 방송된 KBS2 예능 '살림하는 남자들 시즌2'에서는남원으로 내려가기로 한 부모님과 이를 둘러싼 이민우의 갈등이 그려졌다.최근 둘째를 맞이한 3대가 함께 사는 이민우 가족은 육아 방식 문제로 의견 차이를 보이며 현실적인 갈등을 보였고, 이날 방송에서 이민우는 부모가 남원으로 갑작스럽게 가출했다는 사실에 깜짝 놀라며 충격을 감추지 못했다.고향인 남원으로 내려간 이민우 부모님은 "남원 내려왔다. 남원 오니까 마음도 편하고 좋다. 둘이 여기서 편하게 잘살게. 너희는 너희끼리 잘 살아"며 분가 결심을 전했고, 이민우는 "내가 무엇을 그렇게 서운하게 했냐"고 토로했다.이민우는 부모님을 찾아가 "가면 간다고 미리 얘기를 해주지"라고 말했지만, 어머니는 "며느리를 배려해 그냥 나온 것"이라며 맞받아쳤다. 이어 이민우는 "하루 종일 걱정을 얼마나 했는지 아냐"라며 답답함을 토로했다.부모님 역시 "할 만큼 했다. 성의껏 했는데, 왜 보고까지 해야 하냐"며 언성을 높였고, 서로를 걱정하는 마음이 오히려 갈등으로 이어졌다. 이민우는 결국 폭발하며 "(챙겨주는 거) 힘들면 하지 마라. 진짜 부탁이다. 하지 마라"라고 말했고, 어머니는 "큰소리치면서 말대꾸하는 것도 싫다"며 맞섰다.마지막으로 이민우는 "오죽하면 그러겠냐. 나도 부모인데, 나한테 기회를 줘야 하는 거 아니냐"라고 심경을 털어놨다. 어머니도 제작진과의 인터뷰에서 "민우 사진 보니까 눈물이 나더라. 활동했던 사진보니까 그때는 젊었고"며 아들에 대한 깊은 애정을 드러냈다. 이민우 어머니는 손자를 보면서도 "하루만 못 봐도 이렇게 보고 싶다"며 손자가 보고 싶다고 말해 안타까움을 안겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr