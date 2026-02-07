사진=JTBC '아는 형님'

사진=JTBC '아는 형님'

사진=JTBC '아는 형님'

사진=JTBC '아는 형님'

사진=JTBC '아는 형님'

사진=JTBC '아는 형님'

사진=JTBC '아는 형님'

사진=JTBC '아는 형님'

사진=JTBC '아는 형님'

'아는 형님' 배성재의 비밀 연애 스토리가 폭로됐다.7일 방송된 JTBC '아는 형님'은 '2026 밀라노 코르티나 동계올림픽 특집'으로 배성재 캐스터, 전 쇼트트랙 선수 곽윤기, 박승희와 함께했다.이날 배성재는 14살 연하의 아나운서 출신 김다영과의 결혼에 대해 이야기했다.5년간 함께한 '골때녀'에서 하차한 이수근은 "김다영 아나운서랑 사귀는 줄 몰랐다. 중계할 때는 아내 욕 엄청했다. '신인 아나운서가 연습도 안 하고 저따위로 한다. 실력이 없는데 왜 출전시키냐'고 했다. 그렇게 보이는 곳에서 욕하고 뒤로는 꽁냥꽁냥 했던 거 아니냐"고 폭로했다.배성재는 "중계하는데 아내가 넘어지는 걸 봤다. '안 뛰는게 좋겠다' 싶어서 한 말"이라고 털어놨다. 이수근은 "같이 욕했는데 미안하다. 제수씨 죄송하다"고 공개 사과해 웃음을 자아냈다.SBS 아나운서 출신으로 19년 차 스포츠 캐스터로 활동 중인 배성재는 "이번이 올림픽 10번 중계"라고 밝혀 감탄을 자아냈다. "중계 출연료는 어떤 기준이냐"고 묻자, 배성재는 "아나운서일 때는 월급에 포함, 프리 이후에는 대회당 출연료를 받는다. 종목당으로 받진 않는다. 이번에 거의 매일 중계를 한다. 완전 착즙을 하더라"고 설명했다. 이에 박승희는 "한 5억?"이라고 떠봐 폭소케 했다.8개월 차 신혼부부인 배성재는 결혼식을 하지 않은 이유에 대해 "꽃장식, 웨딩사진. 드레스 등 돈이 엄청 깨지더라. 대신 예쁜 사진을 많이 남기기로 했다. 작게 사진 촬영하다가 한옥에서 결혼 행진은 했다"고 전했다.장래 희망이 '장수'라는 배성재는 "나이 차 많이 나는 결혼을 하다 보니 신경 쓰이더라. 내가 배달 음식 많이 시켜 먹으니까 아내가 걱정하면서 건강식을 해줬다. 결혼 후 7kg 살이 빠졌다"고 털어놨다. 서장훈은 "아내 밥 먹고 나와서 또 먹지?"라고 의심했고, 배성재가 놀라며 "그렇다"고 인정해 웃음을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr