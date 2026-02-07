사진=TV CHOSUN

사진=TV조선

사진=KBS2

신체 프로필 172cm 47kg이라고 알려진 1984년생 배우 한지혜가 '다음생은 없으니까'에 이어 '은애하는 도적님아'로 연기 스펙트럼을 꾸준히 확장해 나가고 있다.최근 KBS 2TV 토일 미니시리즈 '은애하는 도적님아'에서 속내를 알 수 없는 비구니로 등장해 파격 변신한 한지혜의 거침없는 행보가 이목을 집중시킨다. 화려한 현대극과 고전적인 사극을 넘나들며 불과 한 달 여 만에 극과 극을 오가는 캐릭터 스위칭을 선보여 시청자들에게 신선한 에너지를 전하고 있는 것.한지혜는 전작 TV CHOSUN '다음생은 없으니까'에서 조나정(김희선 분)의 앙숙이자 의리파 동창 양미숙 역을 맡아 열연했다. 쇼호스트다운 화려한 비주얼과 위기의 순간 친구를 돕는 '사이다 의리'가 그를 미워할 수 없는 '러블리 빌런'으로 각인했다. 열정적이고 진취적인 여성상을 입체적으로 그려낸 한지혜의 연기가 깊은 인상을 남겼다.전작의 유쾌한 에너지를 뒤로하고, 한지혜는 '은애하는 도적님아'를 통해 180도 다른 얼굴을 보여줬다. 승복을 입고 나타난 그는 단아한 미소 뒤에 서늘한 독기를 감춘 비구니로 분해 찰나의 눈빛만으로 캐릭터의 이중적인 면모를 그려내며 극의 텐션을 장악했다.왕에게 아들을 잃은 비통함을 억누르며 홍은조(남지현 분)에게 "이 나라 어좌의 주인을 바꿀 것"이라고 제안하는 장면은 극의 결정적인 포인트가 됐다. 한지혜는 절제된 감정선으로 캐릭터의 서사를 완성하며 극의 흐름을 쥐고 흔드는 '키플레이어'의 면모를 발휘했다.트렌디한 쇼호스트부터 묵직한 지략가까지, 한지혜는 장르와 캐릭터에 구애받지 않는 유연한 연기로 무한한 스펙트럼을 입증했다. '대체 불가' 존재감으로 활약 중인 그가 앞으로 '은애하는 도적님아'의 향방을 어떻게 바꿀지 궁굼증을 키운다.'은애하는 도적님아'는 매주 토, 일요일 밤 9시 20분 KBS 2TV에서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr