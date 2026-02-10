사진=월트디즈니 컴퍼니 코리아

2017년 데뷔한 1998년생 배우 려운이 어디서도 본 적 없는 낯선 새 얼굴을 꺼내 들며 파격적인 변신을 선보였다.려운은 지난 4일 첫 공개된 디즈니+의 새 시리즈 '블러디 플라워'에서 천재적인 의술을 가졌지만 17명을 살해한 연쇄살인범 이우겸 역으로 첫 등장해 극 초반부터 강렬한 임팩트를 남겼다. '블러디 플라워'는 모든 불치병을 치료할 수 있는 능력을 지닌 연쇄살인범을 둘러싼 인물들의 신념을 그린 미스터리 스릴러다.이날 공개된 에피소드에서는 살인 용의자로 체포된 이우겸이 변호사 박한준(성동일 분), 검사 차이연(금새록 분)과 치열한 심리전을 벌이는 모습이 그려졌다. 이우겸은 불치병을 고칠 수 있는 치료제를 개발하기 위해 살인을 저질렀다고 주장하며, 세상을 살렸다는 확신 속에 죄책감 없는 태도로 일관했다. 자신의 변호를 맡은 박한준과 자신을 단죄하려는 차이연 사이에서 팽팽한 대치 구도를 이어가며 숨 막히는 티키타카 심리전을 구축해 극의 몰입도를 끌어올렸다.거짓말 탐지기 검사 중 미소를 짓거나 정숙해야 할 재판장에서도 여유로운 웃음을 보이는 이우겸의 예측 불가한 태도는 긴장감을 더욱 극대화했다. 매 순간 서늘한 기운을 풍기는 이우겸의 미스터리한 정체와 베일에 싸인 진짜 계획은 이우겸이란 인물에 대한 궁금증을 키워 향후 전개에 대한 기대감을 높였다.이번 작품에서는 려운의 색다른 변신이 눈에 띈다. 드라마 '꽃선비 열애사', '반짝이는 워터멜론', '나미브', '약한영웅 Class 2' 등 다양한 장르에서 폭넓은 연기 스펙트럼을 쌓아온 려운은 극의 긴장과 리듬을 주도하며 이우겸이라는 인물을 차분하면서도 밀도 있게 구현했다. 비밀스러운 정체를 지닌 인물을 절제된 표현으로 그려내며 미스터리 스릴러 장르의 묘미를 살리는 동시에 감정의 동요가 쉽게 보이지 않는 태도와 긴장감을 증폭시키는 치밀한 감정선으로 극 초반 작품이 전하고자 하는 메시지를 분명히 하는 활약을 펼쳤다.려운은 잔혹한 연쇄살인범의 설정과 대조되는 고요하면서도 장난기 어린 표정과 디테일을 살린 연기로 강한 인상을 남겼다. 이전 작품들과는 다른 거칠어진 얼굴과 흔들림 없는 태도로 인물의 내면을 밀도 있게 표현하며 통제된 공간 속에서도 상대를 마주할 때 차분함을 유지하는 이우겸의 모습을 리얼하게 구현해 캐릭터의 완성도를 높였다.냉정하게 감정을 통제하는 려운의 연기력은 미묘한 신경전부터 순간적으로 감정이 나타나는 장면까지 다채롭게 빛을 발했다. 절제된 표현 속에서도 인물의 심리를 촘촘히 쌓아 올리며 극의 긴장감을 효과적으로 이끌었다. 이처럼 또 한 번 성장한 연기력을 입증하며 주연 배우로서의 존재감을 확고히 한 려운이 앞으로 보여줄 새로운 모습들에 대한 기대감이 높아진다.려운의 활약이 기대되는 '블러디 플라워'는 총 8부작으로 매주 수요일 2개의 에피소드가 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr