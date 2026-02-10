사진 = TV조선 '미스트롯4 미공개스페셜' 캡처

유방암 투병 중인 이지나가 항암 치료의 고통을 이겨내고 진정성 있는 무대를 선보이며 실력파 김희진을 꺾고 다음 라운드 진출에 성공했다.10일 밤 10시 방송된 TV조선 '미스트롯4 미공개스페셜'에서는 이지나와 김희진의 운명적인 1대 1 데스매치가 공개된 모습이 그려졌다.이날 방송에서 5년 전 뮤지컬 무대에서 주인공과 코러스로 만났던 두 사람은 이번 경연에서 경쟁자로 재회해 한 치의 양보 없는 대결을 펼쳤다. 특히 유방암 3기 진단을 받고 항암 치료와 오디션을 병행 중인 이지나는 체력적 한계에 부딪히면서도 무대에 대한 강한 집념을 보여주며 시청자들에게 큰 감동을 전했다.선공에 나선 이지나는 장민호의 '신발끈'을 선곡해 무대 위에 올랐다. 이지나는 무대 시작 전 자신보다 더 힘든 처지에 있는 이들에게 용기를 주고 싶다는 간절한 바람을 전했다. 항암 치료 후 일주일간 이어지는 극심한 통증 속에서도 면역력이 생기는 틈을 타 연습에 매진해온 이지나는 서정적이면서도 탄탄한 가창력으로 무대를 완성했다. 건강을 걱정하는 김성주의 물음에도 이지나는 열심히 회복하고 치료받고 있다는 근황을 전하며 밝은 미소를 잃지 않았다.이지나의 노래가 울려 퍼지자 마스터석을 비롯한 대기실은 이내 눈물바다가 됐다. 마스터 김희재는 무대가 이어지는 내내 눈물을 닦아내며 오열하는 모습을 보여 주변의 안타까움을 샀다. 김희재는 이지나의 무대를 지켜보며 본인이 이미 팬이 됐음을 고백했고 목소리에서 묻어나는 삶에 대한 의지와 긍정적인 메시지가 가슴을 크게 울렸다며 극찬과 응원을 보냈다. 붐 역시 김희재의 오열에 공감하며 마음 아픈 심경을 전했다.이에 맞선 김희진은 결혼을 앞둔 딸의 마음을 담아 송가인의 '아버지의 눈물'을 열창했다. 김희진은 특유의 허스키한 보이스로 절절한 감성을 담아냈으나 무대 도중 예상치 못한 돌발 상황이 발생하며 위기를 겪기도 했다. 두 참가자의 가슴 절절한 승부 끝에 마스터들의 선택은 이지나에게 향했고 이지나는 다음 라운드 진출 티켓을 거머쥐며 희망의 노래를 이어가게 됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr