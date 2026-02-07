사진 = 손담비 인스타그램

사진 = 손담비 인스타그램

사진 = 손담비 인스타그램

사진 = 손담비 인스타그램

가수 겸 배우 손담비가 오랜만의 일상 사진으로 한층 여유로운 분위기를 전했다.최근 손담비는 자신의 인스타그램에 "오랜만에 자유부인"이라는 멘트와 사진을 올렸다.공개 된 사진 속 손담비는 블랙 톤의 상의에 그레이 와이드 팬츠를 매치하고 실내 창가에 서서 포즈를 취했다. 손담비는 양손을 포켓에 넣은 채 미소를 지으며 카메라를 바라봤고 큰 유리창에는 손담비의 모습이 은은하게 비쳤다.다른 사진에서는 한 손으로 머리를 넘기는 동작과 함께 시선을 밖으로 돌려 도로 풍경을 배경으로 담담한 표정을 연출했다. 이어진 컷에서는 창가에 기대 선 채 옆모습을 드러내며 차분한 분위기를 강조했고 미소를 꾹 눌러 담은 표정으로 장난기 어린 무드도 더했다.이를 본 팬들은 "뼈말라네요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "청순미가 넘치시고 우아하세요" "개구진 표정 귀엽다" "너무 예쁘시고 아름다워요" 등의 댓글을 달았다.앞서 손담비는 자신의 유튜브 채널에 이사 준비하는 과정을 공개한 바 있다. 영상에서 손담비는 고가 가구로 알려진 M사에서 딸 해이를 위한 옷장을 맞춤 제작했다. M사의 옷장은 100만원 이상, 맞춤 제작할 경우 600만원대까지 고가로 알려져 있다. 또 손담비, 이규혁 부부는 한남동에서 월세 1000만 원, 관리비 80만 원을 내며 거주해온 것으로 알려졌다.한편 1983년생인 손담비는 지난 2022년 국가대표 스피드스케이팅 선수 이규혁과 결혼했으며 시험관 시술을 통해 올해 4월 첫째 딸을 얻었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr