이미지 크게보기 사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

'이혼숙려캠프' 재결합 부부의 아내가 연락 차단한 남편에게 복수를 했다고 말했다.지난 5일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'에서는 19기 첫 번째 부부인 '재결합 부부'의 사연이 공개됐다.이날 방송에서는 2년의 결혼 생활 동안 이혼과 재결합을 경험한 '재결합 부부'의 가사 조사가 진행됐다. 아내는 고부갈등과 남편의 여자 문제 때문에 두 번이나 인생을 망쳤다고 주장했고, 첫 번째 결혼은 고부갈등 때문에 2주 만에 가출을 했다.하지만 남편 측 영상에서 남편은 오히려 아내의 과도한 의심과 집착으로 인해 고통받고 있다고 주장했다. 아내는 남편의 여자 지인들을 '네 여자'라고 지칭하거나 남편에 집착을 보였다. 이에 서장훈은 "집착적이고 맹목적"라고 쓴소리를 했다.아내는 "이혼을 빨리해야 하는데 전화를 안 받더라. 내 전화를 차단한 거다. 공중전화로 전화했다"고 털어놨다. 이어 아내는 충격적인 사연을 얘기했다. 남편이 전화를 차단해서 복수했다며 "차에다가 믹스커피를 남편 차에 뿌렸다"며 당시 남편의 차 사진을 공개했다. 이를 지켜본 박하선은 입을 막으면서 "왜 저러시는 거지?"고 놀라움을 감추지 못했다.아내는 "지워지지 말라고 생크림도 발랐다"며 별거 중 남편의 차에 2차 테러를 했다고 덧붙였다. 남편은 "지금도 문틈 사이에 고무에 남아있어서 소리가 난다"며 "CCTV를 보니까 아내가 문지르고 있더라"고 얘기했다. 하지만 "그래도 아내가 귀엽다"고 말해 스튜디오를 충격에 빠뜨렸다.방송을 본 시청자들은 "오죽하면 저랬겠냐. 연락 차단을 했으니", "근데 왜 커피랑 아이스크림? 끈적거려서 세차도 안될텐데" 등 다양한 반응을 보였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr